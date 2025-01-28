Новый "Конкорд"? Американский прототип пассажирского авиалайнера XB-1 преодолел звуковой барьер

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Опубликовано: 28.01.2025 20:38 , Обновлено: 28.01.2025

Американская компания Boom Supersonic 28 января провела тестовый полет своего пассажирского авиалайнера XB-1, способного преодолеть звуковой барьер.

Демонстрационный самолет XB-1, который уже совершил 11 успешных испытательных полетов с момента своего первого подъема в воздух в марте 2024 года, является прототипом будущего сверхзвукового коммерческого авиалайнера Boom Overture. И он сильно отличается от того, как будет выглядеть серийный самолёт. Вот, сравните сами:



Так будет выглядеть уже серийный сверхзвуковой авиалайнер Boom Overture





К нему проявили интерес многие крупные авиакомпании. На самолёт уже поступило 130 заказов от American Airlines, United Airlines и Japan Airlines.

Самолет, которым управлял главный летчик-испытатель Boom Тристан “Джепетто” Бранденбург, разогнался над пустыней Мохаве в Калифорнии после достижения заданной высоты до 1,1 Маха (1358 километров в час). До этого момента, максимальная скорость, достигнутая XB-1, составляла 0,95 Маха. Этой планки он достиг 10 января.

Событие стало знаковым, ведь в последний раз коммерческий сверхзвуковой полет состоялся более двух десятилетий назад. Тогда это был европейский “Конкорд”.

Базирующуюся в Денвере Boom Supersonic поддерживают несколько американских технологических инвесторов, включая Сэма Альтмана из OpenAI. Там похвалились, что полет стал первым случаем, когда реактивный самолет независимой разработки, без поддержки правительств, преодолел звуковой барьер.

Компания Boom, основанная в 2014 году исполнительным директором Блейком Шоллом, надеется начать перевозить пассажиров на своем коммерческом авиалайнере Overture уже в 2029 году.

Выступая перед тестовым полетом, Шолл назвал его важной вехой: “Это трудно переоценить. Прошло 22 года с момента последних гражданских сверхзвуковых полетов. Индустрия пошла в обратном направлении, и сегодня мы вернулись”.

Почему перестали летать сверхзвуковые “Конкорды”?

Эпоха сверхзвуковых коммерческих полетов внезапно закончилась в 2003 году, когда сверхзвуковой авиалайнер Concorde был выведен из эксплуатации. Из-за высокого расхода топлива эксплуатация самолета была чрезвычайно дорогостоящей, а из-за сильного шума полеты ограничивались трансатлантическими маршрутами.

Авиакатастрофа со смертельным исходом в июле 2000 года привела к остановке всего авиапарка почти на год. Теракты 11 сентября следующего года, которые привели к массовому падению пассажиропотока, стали последней каплей для авиакомпаний British Airways и Air France, вынудив их закрыть программу полетов Concorde.

Ранее Telegraf.news писал, что в России 1 ноября прошел первый полет широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета Ил-96-400М. В российских госСМИ его назвали “убийцей” западных пассажирских самолётов. Однако критики указали на несколько важных нюансов. Среди них был и гендиректор “Аэрофлота”.

В России совершил первый полет «убийца» Boeing и Airbus. Но есть нюанс