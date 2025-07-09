Новый антирекорд? ВСУ заявили об атаке 741 беспилотников и ракет за ночь

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Опубликовано: 09.07.2025 09:57 , Обновлено: 09.07.2025

Территория Украины в ночь с 8 на 9 июля подверглась массированной атаке беспилотников. Сигналы воздушной тревоги звучали по всей стране, но основной удар на этот раз, согласно утреннему отчёту Вооружённые силы Украины (ВСУ), пришёлся по Луцку в Волынской области. Данные украинской стороны указывают на новый антирекорд - как минимум 741 беспилотник за ночь.

Прошлый антирекорд по прилетевшим за ночь беспилотникам был зафиксирован украинскими военными 4 июля и по сравнению с ним число ракет и дронов, запущенных по территории Украины в минувшую ночь, выросло почти на треть - на 191 снаряд. Согласно данным ВСУ, в общей сложности была зафиксирована 741 воздушная цель:

728 ударных дронов типа Shahed и дронов-имитаторов,

7 крылатых ракет Х-101 и «Искандер-К»,

6 аэробаллистических ракет Х-47М2 «Кинжал».

Согласно отчёту ВСУ, украинским средствам ПВО удалось сбить 296 беспилотников, ещё 415, как утверждается, были “локационно потеряны” (то есть не было подтверждено ни их сбитие, ни попадание по цели) или подавлены средствами РЭБ. Также сообщается о сбитии 7 крылатых ракет.

Для Луцка, по словам мэра города Игоря Полищука, ночная атака стала “самой массированной с начала войны”. По его словам, результатом ударов стали пожары на территории одного из гаражных кооперативов и на одном из местных предприятий. Информации о жертвах и пострадавших на данный момент нет.





































Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя ночную атаку, сообщил, что помимо Луцка повреждения от упавших дронов зафиксированы также в Днепровской, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Сумской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской и Черниговской областях. Саму атаку Зеленский назвал “показательной” и призвал на этом фоне своих западных партнёров усилить санкционное давление на Россию, введя “болезненные санкции” против российской нефти.

В самой России, как ранее сообщил Telegraf.news, минувшей ночью, согласно оперативной информации Минобороны России, дежурные средства ПВО сбили 86 беспилотников в десятке регионов страны, включая Подмосковье.

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