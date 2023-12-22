Новое правительство Польши определилось, что сделает со стеной на границе Беларуси
Новое правительство Польши решило взяться за стену на польско-белорусской границе возведенной его предшественниками. Но не чтобы убрать, а наоборот - усовершенствовать.
Глава МВД Польши Мартин Кервинский заявил, что стена не выполняет свою функцию. “Она не смогла полностью обеспечить безопасность на нашей границе. И будет развиваться и совершенствоваться, чтобы сделать её более эффективной”, - пообещал глава польского МВД в эфире Radio ZET в пятницу.
“Мы предпримем шаги по усилению Подляского подразделения Пограничной стражи. Я твердо убежден, что там необходимо значительное кадровое усиление”, - добавил он
В свою очередь, новый министр обороны Польши, а также занимающий пост вице-премьера Владислав Косиняк-Камыш в пятницу (22 декабря) прибыл в Ярилувку в Подляском воеводстве - недалеко от польско-белорусской границы. Там он сделал ряд заявлений, интересных и для белорусов.
Министр Косиняк-Камыш встретился на местной военной базе с солдатами, несущими службу на польско-белорусской границе в составе созданной в августе оперативной группы “Подляшье”.
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Ранее Телеграф сообщил, что министр иностранных дел Беларуси Сергей Алейник заявил в эфире гостелеканала ОНТ, что он и его ведомство ждут завершения процесса формирования нового правительства Польши.
«Посмотрим, куда польское новое правительство выведет нас в наших отношениях», – заявил министр, напомнив, что всегда выступал и продолжает «выступать за диалог».
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