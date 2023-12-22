Новое правительство Польши определилось, что сделает со стеной на границе Беларуси

Опубликовано: 22.12.2023 18:44 , Обновлено: 22.12.2023

Новое правительство Польши решило взяться за стену на польско-белорусской границе возведенной его предшественниками. Но не чтобы убрать, а наоборот - усовершенствовать.

Глава МВД Польши Мартин Кервинский заявил, что стена не выполняет свою функцию. “Она не смогла полностью обеспечить безопасность на нашей границе. И будет развиваться и совершенствоваться, чтобы сделать её более эффективной”, - пообещал глава польского МВД в эфире Radio ZET в пятницу.

“Мы предпримем шаги по усилению Подляского подразделения Пограничной стражи. Я твердо убежден, что там необходимо значительное кадровое усиление”, - добавил он

В свою очередь, новый министр обороны Польши, а также занимающий пост вице-премьера Владислав Косиняк-Камыш в пятницу (22 декабря) прибыл в Ярилувку в Подляском воеводстве - недалеко от польско-белорусской границы. Там он сделал ряд заявлений, интересных и для белорусов.

Министр Косиняк-Камыш встретился на местной военной базе с солдатами, несущими службу на польско-белорусской границе в составе созданной в августе оперативной группы “Подляшье”.

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Ранее Телеграф сообщил, что министр иностранных дел Беларуси Сергей Алейник заявил в эфире гостелеканала ОНТ, что он и его ведомство ждут завершения процесса формирования нового правительства Польши.

«Посмотрим, куда польское новое правительство выведет нас в наших отношениях», – заявил министр, напомнив, что всегда выступал и продолжает «выступать за диалог».

«По своим каналам передавали» — Глава МИД Беларуси рассказал, почему ждёт новое правительство Польши