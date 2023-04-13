Норвегия выслала из страны 15 сотрудников посольства России

Опубликовано: 13.04.2023 14:35 , Обновлено: 15.11.2024

Норвегия объявила персонами нон грата 15 сотрудников российского посольства. Об этом 13 апреля сообщили в пресс-службе МИД страны.

В ведомстве сообщили, что спецслужбы внимательно следили за деятельностью российских дипломатов и выяснили, что 15 сотрудников посольства являются «разведчиками, которые работали в стране под дипломатическим прикрытием». Они должны покинуть Норвегию «в ближайшее время».

По словам главы МИД страны Анникен Хюитфельд, сейчас Россия «представляет наибольшую разведывательную угрозу» для страны. Она подчеркнула, что власти принимают «меры по противодействию».

Она также сказала, что Норвегия «стремится поддерживать нормальные дипломатические отношения с Россией, однако не приемлет нежелательной разведывательной деятельности».

Напомним, ранее Телеграф писал, что Австрия 2 февраля объявила четырех российских дипломатов персонами нон грата «за поведение, несовместимое с международными соглашениями». Такая формулировка часто используется при обвинениях сотрудников дипмиссий в шпионаже.

Австрия выслала четырех российских дипломатов