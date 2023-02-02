Австрия выслала четырех российских дипломатов
Австрия 2 февраля объявила четырех российских дипломатов персонами нон грата «за поведение, несовместимое с международными соглашениями». Они должны покинуть страну до 8 февраля.
Как отметило агентство Reuters, такая формулировка часто используется при обвинениях сотрудников дипмиссий в шпионаже.
В ведомстве не уточнили подробностей. Однако по данным СМИ двое из четырех дипломатов находятся в постоянном представительстве при ООН в Вене и действовали способом, «несовместимым» с соглашением между ООН и Австрией.
Двое других — сотрудники российского посольства, которые действовали «несовместимо» с их дипломатическим статусом.
К слову, подчеркнуло AFP, высылка дипломатов — необычное явление для старающейся сохранить нейтралитет Австрии, которая до войны имела тесные отношения с Москвой.
Россия пока не отреагировала на заявление австрийских властей.