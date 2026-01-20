Ночные удары отрезали Чернобыльскую АЭС от электросети. Это опасно?

Опубликовано: 20.01.2026 15:57 , Обновлено: 20.01.2026

Чернобыльская АЭС осталась без внешнего электроснабжения после воздушной атаки в ряде украинских регионов в ночь на 20 января. О том, что станция оказалась фактически отрезана от электросети, заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

“Сегодня утром ряд украинских подстанций, важных для ядерной безопасности, пострадали в результате масштабных военных действий. ЧАЭС полностью лишилась электроснабжения, также пострадали линии электропередачи, ведущие к другим атомным электростанциям”, - говорится в официальном сообщенииМеждународного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

Там заявили, что “активно следят за развитием событий” и пообещали дать оценку, как нынешняя атака повлияет на ядерную безопасность в регионе, однако о каких-либо иных конкретных действиях со стороны международного агентства не сообщается.

В Министерстве обороны России в утренней сводке подтвердили массированный удар, в том числе, по объектам энергетики и транспортной инфраструктуры. По версии россиян, атакованные объекты “использовались в интересах Вооружённых сил Украины” (ВСУ). Саму атаку в России назвали “ответной”, причём задействовали в ней не только беспилотники, но и “высокоточное оружие большой дальности наземного и воздушного базирования”.

По информации Воздушных сил ВСУ, за минувшую ночь были сбиты 315 беспилотников из 339 обнаруженных и 27 ракет из 34 летевших. Остальные пять ракет и 24 ударных дронов поразили цели в 11 местах. Повреждения от обломков сбитых дронов и снарядов зафиксировали ещё в 12 локациях.

Чем грозит отключение ЧАЭС от энергосети?

Хотя ни украинские, ни международные эксперты пока не уточняют характер повреждений, приведших к отключению ЧАЭС от сети, сам по себе этот факт может иметь серьёзные последствия.

Дело в том, что на ЧАЭС после аварии и остановки реакторов не осталось собственных, внутренних источников электроснабжения, которые бы поддерживали работу аварийной станции. По сути, теперь станция полностью зависит от внешнего энергоснабжения.Оставшись без него, запитывать критически важные системы жизнеобеспечения станции можно будет только с помощью резервных дизель-генераторных станций. На сколько хватит ресурса имеющихся на станции резервных установок - не известно.

Между тем, электричество критически необходимо ЧАЭС как для работы насосов для охлаждения отработанного топлива (на станции остаются тысячи тепловыделяющих сборок), так и для функционирования защитного саркофага, построенного над четвёртым энергоблоком ЧАЭС. Защитная арка саркофага оснащена сложной системой вентиляции и контроля давления, которые должны постоянно регулировать микроклимат внутри саркофага. Без неё там повышается влажность и начинается коррозия конструкций, что в результате может вообще привести к обрушению саркофага.

Кстати, об этом не так давно предупреждал директор Чернобыльской АЭС Сергей Тараканов. По его словам, взрыв беспилотника, врезавшегося в саркофаг над Чернобыльской АЭС в феврале 2025 года, нанес серьезный ущерб защитной арке. По мнению специалиста, теперь для обрушения купола достаточно даже взрыва неподалеку. Прямое попадание не обязательно, так как конструкции уже ослаблены.

Саркофаг над Чернобыльской АЭС может рухнуть — директор ЧАЭС