Саркофаг над Чернобыльской АЭС может рухнуть — директор ЧАЭС

Опубликовано: 23.12.2025 21:33 , Обновлено: 23.12.2025

Взрыв беспилотника, врезавшегося в саркофаг над Чернобыльской АЭС в феврале этого года, нанес серьезный ущерб защитной арке. Ремонтные работы займут годы и еще больше задержат запланированный демонтаж высокорадиоактивных материалов.

По словам директора Чернобыльской АЭС Сергея Тараканова в комментарии France24, для обрушения купола теперь достаточно даже взрыва неподалеку. Прямое попадание не обязательно, так как конструкции ослаблены.

Тараканов утверждает, что полное восстановление безопасного укрытия над 4-м энергоблоком ЧАЭС может занять от трех до четырех лет.

«Если ракета или дрон попадет прямо в него или даже упадет где-нибудь поблизости — например, “Искандер”, не дай бог. Никто не может гарантировать, что защитное сооружение после этого устоит. В этом и заключается главная угроза», — заявил директор ЧАЭС.

По словам Тараканова, хотя саркофаг значительно пострадал, уровень радиации на объекте остается «стабильным и в пределах нормы».

На данный момент дыра в саркофаге закрыта защитным экраном. Однако остается еще около 300 меньших отверстий, проделанных пожарными во время тушения пожара.

[inf]В свою очередь, Министерство природы Беларуси, ссылаясь на данные Белгидромета, сообщило, что радиационная обстановка в Республике остается стабильной и без изменений. [/inf]

Напомним, что Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) также подтвердило, что защитный саркофаг, построенный за 1,5 млрд евро над разрушенным реактором Чернобыльской АЭС, расположенной в 16 километрах от границы с Беларусью, утратил способность сдерживать радиацию.

Причиной стало повреждение, нанесенное атакой беспилотника еще в феврале 2025 года. 14 февраля украинские власти заявили, что беспилотник с фугасной боеголовкой атаковал станцию, вызвав пожар и повредив защитную оболочку. Украинская сторона утверждала, что дрон был российским. Москва отрицает свою причастность к атаке.