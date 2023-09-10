Ночью Киев атаковали "более 20" беспилотников. Куда прилетело?

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Опубликовано: 10.09.2023 09:20 , Обновлено: 10.09.2023

Ночью 10 сентября Киев подвергся масштабной атаке беспилотников. Обломки упали в нескольких районах украинской столицы, сообщили местные власти.

Так, по информации городской военной администрации, силам противовоздушной обороны удалось сбить “более 20 российских БПЛА”.

«Предварительно, это были барражирующие боеприпасы типа “Shahed”. Дроны заходили на столицу группами и с разных направлений», — написал глава ГВА Сергей Попко.

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По его словам, в Шевченковском районе Киева обломки беспилотника попали в квартиру многоэтажного дома. Однако жильцы смогли потушить огонь самостоятельно.

Также известно, что обломки нашли еще в трех районах украинской столицы — Святошинском, Подольском и Соломенском.

В Святошинском обломки упали в районе парка Совки, начался пожар.

А в Подольском они рухнули на открытую местность, пострадал один человек.

Мэр Киева Виталий Кличко добавил, что обломки горели на проезжей части в Соломенском районе.

Всего, по данным Воздушных сил Украины, ночью 10 сентября страну атаковали 33 беспилотника, из них 26 уничтожили. Куда попали 7 дронов — неизвестно.

В ведомстве утверждают, что они летели в направлении Киевской области “со стороны Курска (Россия)”.

Ранее Телеграф писал, что 8 сентября украинские военные заявили об очередном массированном ударе российских войск по украинской территории. Согласно сводке Генштаба ВСУ, россияне выпустили по украинской территории 7 ракет и 20 беспилотников.

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