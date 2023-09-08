Российские ракеты разнесли жилой дом в украинских Сумах, в Кривом Роге – здание полиции. Есть жертвы

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Опубликовано: 08.09.2023 12:05 , Обновлено: 08.09.2023

Украинские военные заявили об очередном массированном ударе российских войск по украинской территории. Согласно утренней сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 10:00 8 сентября, за минувшие сутки россияне выпустили по украинской территории 7 ракет и 20 беспилотников. О том, что ракетные обстрелы в этот раз не обошлись без жертв и пострадавших, а также серьёзных разрушений в жилых районах, сообщили областные военные администрации Сумской, Днепропетровской, Запорожской областей.

Так, рано утром 8 сентября российские военные нанесли ракетный удар по жилому району украинского города Сумы, сообщил глава местной областной военной администрации Александр Лысенко. По его словам, повреждения получили более 20 домов, 8 автомобилей, в одном районе вспыхнул крупный пожар.

В результате ракетной атаки был полностью разрушен частный двухэтажный дом. Под завалами оказались три человека. К счастью, спасателям удалось вовремя прийти на помощь. Кадры спасательной операции на месте разрушенного ракетой жилого дома опубликовала украинская интернет-газета “Страна”.

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В Кривом Роге Днепропетровской области ракетный удар пришелся по зданию полиции. Один сотрудник полиции погиб, ещё троих спасателям удалось вовремя достать из-под завалов и передать медикам. Те оценили их состояние как тяжелое. Еще 6 полицейских, по данным украинских СМИ, получили травмы разной степени тяжести.

По данным МВД, общее число пострадавших от нынешней ракетной атаки уже достигло 44 человек. Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак сообщил, что состояние большинства пострадавших медики оценивают как средней тяжести или “удовлетворительное”, однако есть и тяжелые, поэтому он не исключил того, что число жертв ракетного удара может вырасти.

Между тем, в украинских СМИ опубликовали фотографии последствий удара по полицейскому участку и жилым районам Кривого Рога.

Ещё одна ракета ударила по Запорожью. В результате там загорелось двухэтажное административное здание и вспыхнул газовый модуль. Однако, как сообщили в украинском МВД, оперативно подоспевшие пожарные не допустили, чтобы огонь распространился на размещенные рядом цистерны с метаном - взрыва избежать удалось.

Тем не менее, без пострадавших не обошлось - пострадал сотрудник учебного заведения, в котором в результате взрыва повыбивало стекла в окнах.

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Кроме того, по данным Генштаба ВСУ, в ночь на 8 сентября по Одесской области было выпущено 20 беспилотников Shahed-136/131. Сообщается, что украинским Воздушным силам сбить удалось лишь 16 из них.

В России утренние ракетные удары на территории Украины не комментировали.