Ночь превратилась в день: небесное явление напугало турков. Что случилось?

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Опубликовано: 03.09.2023 10:54 , Обновлено: 03.09.2023

Вечером 2 сентября небо Турции осветилось сразу в нескольких провинциях, словно наступил день.

Произошло это из-за метеорита, который упал на юго-востоке страны. Его горящие обломки были заметны сразу над несколькими провинциями.

Как сообщает телеканал TGRT Haber, небесное тело, «превратило ночь в день». Его яркое горение осталось на записях камер наблюдения, а также на любительских видеосъемках.

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Отмечается, что метеор упал, предположительно, в провинции Шанлыурфа, а процесс падения видели жители провинций Малатья, Эрзурум, Элязыг, Газиантеп. Многие из них были очень напуганы происходящим.

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