Ночь превратилась в день: небесное явление напугало турков. Что случилось?
Вечером 2 сентября небо Турции осветилось сразу в нескольких провинциях, словно наступил день.
Произошло это из-за метеорита, который упал на юго-востоке страны. Его горящие обломки были заметны сразу над несколькими провинциями.
Как сообщает телеканал TGRT Haber, небесное тело, «превратило ночь в день». Его яркое горение осталось на записях камер наблюдения, а также на любительских видеосъемках.
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Отмечается, что метеор упал, предположительно, в провинции Шанлыурфа, а процесс падения видели жители провинций Малатья, Эрзурум, Элязыг, Газиантеп. Многие из них были очень напуганы происходящим.
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