Нобелевскую премию по экономике – 2024 вручили за исследование «влияния политических институтов на благосостояние» стран

Опубликовано: 14.10.2024 14:48 , Обновлено: 14.10.2024

Шведская королевская академия наук 14 октября объявила лауреата неофициальной Нобелевской премии по экономике. В этом году 2024 году её получила группа учёных - Дарон Аджемоглу, Саймон Джонсон и Джеймс А. Робинсон "за исследования того, как формируются политические и экономические институты и как они влияют на процветание" стран.

[info_b]Нобелевская премия по экономике - так неофициально называют премию по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля, учреждённую Шведским национальным банком (Sveriges Riksbank) в 1969 году. В отличие от остальных премий, вручаемых на Нобелевским комитетом, данная премия не является прямым наследием самого Альфреда Нобеля. [/info_b]

Объясняя суть научного вклада лауреатов 2024 года, в Нобелевском комитете пояснили, что созданная учёными модель “объясняет обстоятельства формирования и изменения политических и экономических институтов” в современном мире.

[info_b]Как отметили в Нобелевском комитете, 20% самых богатых стран мира сейчас примерно в 30 раз богаче, чем 20% самых бедных стран. Разрыв в доходах между самыми богатыми и самыми бедными странами также сохраняется; хотя беднейшие страны стали богаче, они по-прежнему не в силах догнать самых богатых.[/info_b]

“Общества со слабым верховенством закона и институтами, которые эксплуатируют население, не обеспечивают роста и не демонстрируют изменений к лучшему. Исследования лауреатов помогают нам понять, почему именно так происходит”, - пояснили в Нобелевском комитете.

Именно развитые экономические и политические институты учёные назвали “фундаментальной причиной различий в экономическом росте и процветании между странами”. В их работе утверждается, что именно различия в экономических институтах, а не в географии или культуре, являются основной движущей силой неравенства в доходах между странами.

Представленная учёными модель состоит из трех компонентов:

Конфликт по поводу того, как распределяются ресурсы и кто обладает властью принятия решений в обществе (элита или массы). Массы иногда имеют возможность осуществлять власть, мобилизуя и угрожая правящей элите, таким образом, власть в обществе — это больше, чем просто власть принимать решения. Проблема обязательств, которая означает, что единственной альтернативой для элиты является передача власти принятия решений населению.

Ранее Telegraf.news рассказал, что Нобелевскую премию мира в этом году вручили японской организации Nihon Hidankyo, которая представляет собой движение выживших после атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки в 1945 году. Звание лауреата присудили за “усилия по созданию мира, свободного от ядерного оружия”, а также за “демонстрацию через свидетельства очевидцев того, почему ядерное оружие не должно быть использовано снова”.

Нобелевскую премию мира в 2024 году вручили японцам, выжившим после ядерной атаки на Хиросиму и Нагасаки