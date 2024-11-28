НЛО или дрон? Видео шара, упавшего с неба в британском аэропорту, взбудоражило Интернет

🎥 Видео

Опубликовано: 28.11.2024 15:02 , Обновлено: 28.11.2024

На днях в Интернете распространилось видео с неопознанным летающим объектом в аэропорту Манчестера, что в Великобритании. Многочисленные пользователи соцсетей в недоумении: что это было — дрон, НЛО или что-то другое? На кадрах видно, как "нечто" парит над землёй, а на заднем плане виднеется самолёт.

Фото и видео сферического объекта, предположительно снятые вторым пилотом на взлётно-посадочной полосе, ещё в июне этого года опубликовали в X, ранее известном как Twitter, сообщила британская газета Daily Star.

Несмотря на то, что, по данным издания, автор достаточно быстро удалил не только саму публикацию, но и весь аккаунт в Х, внимательные любители НЛО позаботились о том, чтобы изображения не исчезли вместе с ним, и спустя время опубликовали их ещё раз. Местные власти, в свою очередь, ситуацию не комментировали.

Ранее Telegraf.news писал, что редкое и необычное явление наблюдали в середение мая в Польше. Так, над Балтийским морем около Гданьска очевидцы заметили что-то похожее на корабли, плывущие по небу. Сперва может показаться, что это фотошоп, но на деле — мираж. Тот самый, о котором мы много слышали, но никогда не видели.

Над Балтийским морем очевидцы заметили «летающие корабли». Что это было?