Над Балтийским морем очевидцы заметили "летающие корабли". Что это было?

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Опубликовано: 17.05.2024 15:16 , Обновлено: 17.05.2024

Редкое и необычное явление наблюдали в середение мая в Польше. Так, над Балтийским морем около Гданьска очевидцы заметили что-то похожее на корабли, плывущие по небу. Сперва может показаться, что это фотошоп, но на деле — мираж. Тот самый, о котором мы много слышали, но никогда не видели.

Мираж — это оптическое явление в атмосфере. Оно возникает, когда луч света меняет направление, переходя из слоя воздуха одной температуры в слой воздуха другой температуры. Интересно, что в мираже не может возникнуть то, чего нет. Объект, который нам “мерещится”, обязательно где-то есть, однако мы видим его не в том месте, не того размера, он может быть перевернутым или умноженным. Обычно такие явления возникают в пустынях или над большими поверхностями воды, передало польское издание Fakt.

Миражи делятся на несколько типов: верхние, нижние, боковые и др.

Нижний мираж возникает, когда внизу расположен более тёплый воздух, чем сверху. Это самый распространённый вид оптического явления, который можно увидеть на дороге во время жаркой погоды или, например, в пустыне.

Нижний мираж в Аравийской пустыне

Верхний мираж случается, когда внизу «лежит» холодный воздух, а наверху — тёплый. В таком случае человек может прямо перед собой увидеть корабль, парящий над морем, хотя на самом деле корабль находится на воде за горизонтом. Судя по всему, именно это и видели над Балтикой в Польше.

Верхний мираж самолета на льду.

Ранее Telegraf.news писал, что необычный инцидент случился 16 мая в США. Прямо во время футбольного матча между командами “Нью-Йорк Сити” и “Филадельфия Юнион” на стадион выбежал енот. Животное тут же начало носиться по газону, тем самым прервав ход игры.

В США во время футбольного матча охранники почти 3 минуты гонялись за енотом