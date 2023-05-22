«Никаких недоразумений» - Зеленский опроверг взятие Бахмута

Опубликовано: 22.05.2023 08:07 , Обновлено: 04.07.2024

Президент Украины Владимир Зеленский опроверг заявление лидера ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожина о взятии города Бахмут Донецкой области российскими войсками. "Бахмут не захвачен на сегодня Российской Федерацией. Никаких двух или трех толкований этому быть не может", - заявил украинский лидер во время пресс-конференции в японской Хиросиме, куда он прилетел на саммит G7.

“Нет никаких недоразумений. Я четко понимаю, что происходит в Бахмуте. И мы все четко понимаем, для чего все это делается. Я не могу делиться с вами тактическими взглядами наших военных… но мы понимаем, что еще немножко, и мы будем побеждать”, - цитирует Зеленского CNN.

Президент не стал уточнять, в каких именно точках Бахмута ведутся сейчас бои, однако подчеркнул, что о полном взятии города российскими войсками речи не идёт.

О продолжающихся боях за Бахмут утром 22 мая заявили в Генштабе Вооружённых сил Украины.

“На Бахмутском направлении противник продолжает вести наступательные действия. Бои за город Бахмут продолжаются”, - заявили там. Под данным Генштаба, за минувшие сутки российские войска “безуспешно пытались восстановить потерянные позиции” и нанесли несколько авиаударов по районам Бахмута и посёлка Ивановского.

Между тем, Евгений Пригожин заявил, что Бахмут был взят 20 мая и теперь в городе “нет ни одного украинского военного”.

Пригожин пообещал вывести ЧВК “Вагнер” из Бахмута к 25 мая

“Бахмут взят полностью по всем его юридическим границам до последнего сантиметра”, - обнародовал он своё заявление в своём телеграм-канале. Глава ЧВК “Вагнер” также заявил, что до 25 мая “передаст Бахмут российским военным”, а сам выведет своих наёмников в полевые лагеря.

В свою очередь бывший офицер ФСБ Игорь Гиркин (по кличке “Стрелков”), комментируя заявление Пригожина о взятии Бахмута, заявил, что “победа под Бахмутом” российским войскам была “изначально ненужной” и “пирровой”, поскольку “не стоила затраченных на неё сил и средств даже приблизительно”.

Гиркин предрёк успех ВСУ после “изначально ненужной” победой РФ под Бахмутом

“Теперь следует ждать “ответный ход” от противника”, - заявил Стрелков. По его словам, России следует ждать ответной атаки, поскольку сейчас у ВСУ “наилучшие шансы достигнуть успеха”.

“Лучшие ударные части ВС РФ - истощены многомесячными боями. Запас боеприпасов - минимальный. Если, на пример, враг выберет для атаки Донецкий фронт (на пример - на Мариупольском направлении) - то его встретят сильно потрепанные и “прореженные” перебросками резервов к Бахмуту части и подразделения. А если он решится наступать на Запорожском фронте - то может не безпокоиться за стабильность своей обороны на Славянско-Краматорском направлении и под Авдеевкой”, - пояснил он.

Россия начала бить ракетами по «центрам принятия решений» в Украине — ГУР

Напомним, представитель главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил 19 мая, что российские войска во время последних ракетных ударов били по скоплению украинской техники, складам боеприпасов и центрам принятия решений.