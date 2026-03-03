"Никаких глупых правил" - Глава Пентагона пообещал иранским властям войну до полного уничтожения

Опубликовано: 03.03.2026 10:47 , Обновлено: 04.03.2026

Министр войны США (так с недавнего времени вместо министра обороны официально называется должность) Пит Хегсет выступил с программной речью, посвященной началу масштабной военной операции против Ирана под названием «Эпическая ярость». Его заявление пестрело набором брутальных тезисов, которые не привыкли слушать как политики, так и обыватели в последнее время. Фактически Пентагон пообещал полный отказ от любых правил и ограничений ведения войны.

«Два дня назад по приказу президента Трампа Министерство войны начало операцию “Эпическая ярость” — самую смертоносную, самую сложную и самую точную воздушную операцию в истории. Мы не начинали эту войну, но под руководством президента Трампа мы её закончим», — заявил Хегсет, цитирует его издание Bild.

Обращаясь к военнослужащим, министр подчеркнул, что текущая кампания коренным образом отличается от прежних конфликтов. «Это не Ирак, это не бесконечная война», — заявил он, пообещав новый подход.

По словам Хегсета, США не намерены слушать угрозы от кого бы то ни было: «Если вы убиваете американцев, если вы угрожаете американцам где-либо на Земле, мы будем преследовать вас без извинений и без колебаний, и мы убьем вас».

В своей речи глава Пентагона в качестве примера привел власти Ирана. «Оказалось, что режиму, который скандировал “смерть Америке” и “смерть Израилю”, получил смерть от Америки и Израиля», — сообщил Хегсет, комментируя итоги первых ударов.

При этом глава Пентагона заверил, что, хотя администрация США не ставит целью смену правительства в Иране, фактические изменения уже налицо: «Это не так называемая война за смену режима, но режим, безусловно, изменился. И миру от этого только лучше».

[inf]Кстати, около половины американцев не поддерживают удары США по Ирану, следует из экспресс-опроса Washington Post. По данным издания, 52% респондентов в той или иной степени выступили против атак, тогда как полностью поддерживают действия Трампа лишь 22%. Большинство опрошенных также заявили, что президент не объяснил цели операции «Эпическая ярость».[/inf]

Кроме того, Хегсет похвалил подход Израиля к безопасности и раскритиковал европейских партнеров (прямо не называя их) за излишнюю, по его мнению, мягкотелость. «Хорошие союзники — это способные союзники, — заявил министр войны США. — В отличие от столь многих наших традиционных союзников, которые ломают руки и сжимают жемчужные ожерелья, колеблются и медлят, когда речь идёт о применении силы».

Тем временем, по словам Хегсета, Америка больше не будет оглядываться на международное право или общественное мнение. «Америка — независимо от того, что говорят так называемые международные институты — развязывает самую смертоносную и самую точную воздушную кампанию в истории», — заявил он, перечисляя задействованные ресурсы: бомбардировщики B-2, истребители, дроны, ракеты и некое «секретное оружие».

Министр особо подчеркнул отказ от прежних сдерживающих факторов, которые, по его мнению, мешали победе в прошлом. «Никаких глупых правил применения силы, — заявил глава Пентагона, — никакого эксперимента по построению демократии, никаких политкорректных войн. Мы воюем, чтобы победить, и мы не тратим ни время, ни человеческие жизни».

Впрочем, Хегсет признал, что операция «Эпическая ярость» повлечёт за собой потери. «Война — это ад и всегда им будет», — сказал он, обращаясь к солдатам, но пообещал, что нация не забудет павших. Напутствуя войска, министр призвал их оставаться непоколебимыми.

«Будьте той вооружённой силой, которой вы поклялись стать: сосредоточенной, дисциплинированной, смертоносной и непоколебимой. Мы доведём это до конца на условиях, которые соответствуют духу ‘America First’ и которые определит президент Трамп — ни на чьих иных условиях, как и должно быть», — заявил Хегсет.

Завершая речь, он заверил военных в абсолютной поддержке со стороны высшего руководства страны. «И прежде всего знайте одно: президент Трамп и я стоим за вами — всегда. Сквозь огонь, сквозь критику, сквозь фейковые новости, сквозь всё. Мы освобождаем вас, потому что вы — лучшая, самая могущественная и самая смертоносная вооружённая сила, которую когда-либо видел мир. Да хранит вас всемогущий Бог и да раскинет над вами свои руки для вашей защиты. Божьего благословения и удачи, воины. Продолжайте», — заключил министр войны США.

Напомним, что ранее власти Ирана призвали страны мира к действиям и солидарности после того, как сразу несколько больниц и школ пострадали от авиаударов США и Израиля по стране.

В понедельник представитель министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи заявил, что обе эти страны «продолжают без разбора наносить удары по жилым районам, не щадя ни больницы, ни школы, ни объекты Красного Полумесяца, ни памятники культуры».

Иран призвал весь мир осудить США и Израиль за бомбежки школ и больниц