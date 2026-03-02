Иран призвал весь мир осудить США и Израиль за бомбежки школ и больниц

Опубликовано: 02.03.2026 21:28 , Обновлено: 04.03.2026

Власти Ирана призвали страны мира к действиям и солидарности после того, как сразу несколько больниц и школ пострадали от авиаударов США и Израиля по стране.

В понедельник представитель министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи заявил, что обе эти страны «продолжают без разбора наносить удары по жилым районам, не щадя ни больницы, ни школы, ни объекты Красного Полумесяца, ни памятники культуры».

Глава Иранского Красного Полумесяца Пир Хоссейн Коливанд направил в воскресенье вечером письмо президенту Международного комитета Красного Креста (МККК), в котором потребовал недвусмысленного осуждения нападений на детей, образовательные и медицинские учреждения.

Он также заявил о необходимости задействовать механизмы мониторинга и поддержки, предусмотренные Женевскими конвенциями, добавив, что МККК должен «немедленно принять меры», чтобы предотвратить повторение подобных инцидентов в условиях продолжающейся войны.

Крупнейший инцидент с множеством жертв, о котором сообщили иранские власти, произошел в девичьей школе в южном городе Минаб.

После двух дней работ по разбору завалов власти заявили о 165 погибших и 95 раненых, большинство из которых – дети. В понедельник днем губернатор региона обнародовал рукописный список из 56 жертв, но не предоставил дополнительной информации.

США заявили, что им известно о сообщениях о жертвах среди гражданского населения в школе, и они проводят расследование. Израильская армия заявила, что ей неизвестно о каких-либо израильских или американских ударах в этом районе.

В понедельник президент Ирана Масуд Пезешкиан также осудил атаки США и Израиля на больницы и школы в Иране как «вопиющее нарушение» гуманитарных принципов, заявив, что его страна «не будет молчать и не потерпит этих преступлений».

«Атаки на больницы — это удар по самой жизни. Атаки на школы — это удар по будущему нации. Нападения на пациентов и детей — это вопиющее нарушение гуманитарных принципов», — заявил Пезешкиан в американской социальной сети X.

«Мир должен осудить это. Я поддерживаю свою скорбящую нацию. Иран не будет молчать и не потерпит этих преступлений», - заявил он.