Нидерланды признали Россию «спонсором терроризма»
Парламент Нидерландов признал Россию страной-спонсором терроризма. Об этом сообщило издание Trouw.
Решение приняла Палата представителей. Его поддержали большинство партий, в том числе Народная партия за свободу и демократию, Трудовая партия, Христианско-демократическая партия.
По словам депутата Ван дер Ли, большинство в парламенте однозначно поддерживают действия правительства, касающиеся поддержки Украины, как в военной, так и в дипломатической сферах.
Ранее Телеграф писал, что Европейский парламент 23 ноября принял резолюцию о признании России «страной-спонсором терроризма». Голосование прошло на сессии во французском городе Страсбург. Оно является ответом на удары войск РФ по критической инфраструктуре Украины.
Европарламент признал Россию «спонсором терроризма»
А перед этим Парламентская ассамблея НАТО 21 ноября призвала создать специальный Международный трибунал над Россией и признала ее террористическим государством. Резолюция была принята на сессии в Мадриде.