Нидерланды признали Россию «спонсором терроризма»

Опубликовано: 25.11.2022 09:38 , Обновлено: 28.01.2025

Парламент Нидерландов признал Россию страной-спонсором терроризма. Об этом сообщило издание Trouw.

Решение приняла Палата представителей. Его поддержали большинство партий, в том числе Народная партия за свободу и демократию, Трудовая партия, Христианско-демократическая партия.

По словам депутата Ван дер Ли, большинство в парламенте однозначно поддерживают действия правительства, касающиеся поддержки Украины, как в военной, так и в дипломатической сферах.

Ранее Телеграф писал, что Европейский парламент 23 ноября принял резолюцию о признании России «страной-спонсором терроризма». Голосование прошло на сессии во французском городе Страсбург. Оно является ответом на удары войск РФ по критической инфраструктуре Украины.

Европарламент признал Россию «спонсором терроризма»

А перед этим Парламентская ассамблея НАТО 21 ноября призвала создать специальный Международный трибунал над Россией и признала ее террористическим государством. Резолюция была принята на сессии в Мадриде.

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