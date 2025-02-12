Нетаньяху выдвинул ультиматум ХАМАСу. Когда пообещал возобновить «интенсивные боевые действия»?

Опубликовано: 12.02.2025 09:49 , Обновлено: 12.02.2025

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 11 февраля фактически поставил палестинской группировке ультиматум, потребовав освобождения заложников, захваченных боевиками 7 октября 2023 года. Если ХАМАС не освободит заложников к полудню этой субботы, 15 февраля, Нетаньяху пригрозил возобновить приостановленные интенсивные боевые действия в секторе Газа.

Такое заявление Нетаньяху сделал в вечернем видеообращении, показанному по израильскому телевидению и опубликованному в официальных соцсетях премьера после четырехчасового заседания Кабинета министров безопасности Израиля.

“Если ХАМАС не вернет наших заложников к полудню субботы, режим прекращения огня закончится, и ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) вернется к интенсивным боевым действиям до тех пор, пока ХАМАС не будет окончательно разгромлен”, — заявил Нетаньяху.

Как отметило израильское издание The Times of Israel, из заявления Нетаньяху осталось неясным, идёт ли речь об освобождении абсолютно всех израильтян, которые до сих пор остаются в заложниках у боевиков (таковых насчитывается порядка 60 человек), либо лишь о той группе из 9 человек, освобождение которых было изначально запланировано на 15 февраля. Сообщения, поступающие от израильских чиновников, успевших прокомментировать заявления премьера к этому часу, остаются противоречивыми.

Премьер-министр также сообщил, что Кабмин безопасности поддержал требование президента США Дональда Трампа о скорейшем освобождении всех взятых в плен заложников, равно как и его “революционное видение относительно будущего Газы”.

Заседание израильского Кабмина состоялось на следующий день после того, как ХАМАС заявил, что отложит освобождение заложников, изначально намеченное на субботу до “дальнейшего уведомления”. Причиной в ХАМАС назвали “нарушения условий перемирия” со стороны Израиля, однако, какие именно действия палестинская сторона расценила таким образом, не уточнялось.

Ранее Telegraf.news рассказал, что накануне Дональд Трамп предостерёг палестинскую группировку ХАМАС от нарушения условий перемирия с Израилем. Он напомнил о том, что освобождение заложников, захваченных боевиками 7 октября 2023 года, являются одним из основных пунктов действующего соглашения о прекращении огня. На фоне этого в ХАМАС обвинили Израиль в “нарушении условий договоренностей” и поставили под угрозу выдачу тех людей, кто до сих пор остаётся в плену.

«Начнётся ад» — Трамп предостерёг ХАМАС от нарушения условий перемирия с Израилем