Нетаньяху пригрозил перейти от «хирургических операций» к «интенсивной войне» с «Хезболлой»

Опубликовано: 29.11.2024 09:56 , Обновлено: 26.02.2025

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 28 ноября пригрозил перейти от "хирургических операций" к "интенсивной войне" с шиитской группировкой "Хезболла", с которой на днях официально было объявлено перемирие. Израильский премьер назвал условие для начала полномасштабной войны.

В своем первом интервью с момента начала прекращения огня в Ливане израильский премьер-министр предупредил, что если “Хезболла” нарушит заключённое соглашение, в регионе начнётся “интенсивная война”, сообщило издание The Times of Israel.

По словам Нетаньяху, он отдал Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) указание о том, что в случае “массового нарушения соглашения” ей разрешается выйти “за рамки хирургических операций”, которыми, по словам политика, израильские военные ограничиваются сейчас.

В интервью местному телеканалу Channel 14 Нетаньяху заявил, что прекращение огня “может быть недолгим”, а на вопрос о том, почему Израиль не создает буферную зону на юге Ливана, Нетаньяху заявил, что “угроза наземного вторжения устранена”, а ЦАХАЛ уничтожил наземную инфраструктуру террористической группировки на границе, а также её подземные бункеры и туннели. При этом премьер-министр заявил, что жители севера страны, вынужденные покинуть свои дома из-за непрекращающихся обстрелов боевиков, смогут вернуться “когда это будет безопасным” и заверил, что это будет происходить поэтапно.

По данным израильских СМИ, на следующий день после вступления в силу перемирия Командование тыла ЦАХАЛа сняло все ограничения на собрания к югу от Хайфы. Их вводили из-за интенсивных ракетных обстрелов со стороны боевиков “Хезболлы”. Такие ограничения пока сохраняются в некоторых районах северного Израиля. В частности, остаются закрытыми школы в северных приграничных городах и на Голанских высотах, пока израильские военные не “изучат ситуацию с безопасностью”.

Впрочем, перестрелки между ЦАХАЛ и “Хезболлой”, по сути, не прекращаются и после объявления о перемирии. Так, в четверг, 28 ноября, израильские военные нанесли ряд ударов по Ливану, заявив, что их целью были “террористы и нарушители перемирия”. Среди целей в ЦАХАЛ назвали “объекты для запуска ракет средней дальности” “Хезболлы”, а также боевики, которые, как утверждают израильские военные, проникли на известную пусковую установку ракет на юге Ливана. Армия также заявила, что сделала предупредительные выстрелы по нескольким подозреваемым, вошедшим в запретные зоны.

Ранее Telegraf.news рассказал, что режим прекращения огня между Израилем и ливанской военизированной группировкой “Хезболла” официально начался в среду, 27 ноября, в 4:00 по местному времени. Перемирие было заключено при посредничестве властей США спустя почти 14 месяцев непрерывных боевых действий.

Перемирие между Израилем и «Хезболлой» вступило в силу. Нетаньяху назвал условия возобновления огня

Соглашение предусматривает 60-дневный переходный период, в течение которого ЦАХАЛ должны вывести свои войска из южного Ливана. В свою очередь ливанская армия обязуется разместить порядка 5000 военных к югу от реки Литани, в том числе на 33 постах вдоль границы с Израилем. Что касается боевиков «Хезболлы», они должны покинуть территорию южного Ливана, а созданную ими военную инфраструктуру должны будут демонтировать.