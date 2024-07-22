"Нет никаких ценностей, лжет и насилует" - Миллиардер Маск и совладелец OpenAI Хосла поспорили, кого поддержать - Трампа или Харрис

Опубликовано: 22.07.2024 08:18 , Обновлено: 22.07.2024

Вскоре после того, как президент США Джо Байден снял свою кандидатуру с президентской гонки 2024 года, Винод Хосла, венчурный капиталист и инвестор OpenAI, написал на X, что Демократической партии следует выбрать умеренного кандидата, чтобы победить бывшего президента Дональда Трампа. А потом рассказал, как Илон Маск уговаривал его поддержать Дональда Трампа.

По словам миллиардера, на съезде демократов может появиться кандидат, который сможет “легко” победить Трампа, например, губернатор Мичигана Гретхен Уитмер или губернатор Пенсильвании Джош Шапиро — в более позднем посте он также обратился к вице-президенту Камале Харрис или губернатору Кентукки. Энди умолял их выдвинуть свои кандидатуры. Он отметил, что эти политики могли бы возглавить США без того, чтобы нация оказалась “заложником между экстремистами MAGA и экстремизмом DEI”

В ответ на его сообщение Илон Маск написал: “Да ладно, Винод. Трамп президент!”.

Хосла - крупный донор Демократической партии, который организовал сбор средств для Байдена в мае и ранее поддержал Хиллари Клинтон в 2016 году. Он резко ответил, отметив, что никогда не поддержит Трампа.

“Мне тяжело поддерживать человека, у которого нет никаких ценностей, который лжет, обманывает, насилует, унижает женщин, ненавидит иммигрантов вроде меня”, - ответил Хосла.

“Он может снизить мои налоги или ослабить некоторые правила, но это не повод признавать порочность его личных ценностей. Вам нужен президент, который в первый же год своего правления изменит климат на десять лет назад? Вы хотите, чтобы его пример стал ценностью для ваших детей?” - задался вопросом миллиардер.

Два технологических лидера обменялись еще несколькими сообщениями. Маск сказал, что Республиканская партия заменила Демократическую в качестве партии, защищающей свободы людей.

В одном из своих сообщений Хосла спросил Маска, готов ли он “простить его [Трампа] за попытку подорвать демократию 6 января и подтолкнуть к восстанию только ради победы?”

Однако на этот вопрос Маск уже не ответил.

Ранее Tegraf.news писал, что, президент США Джо Байден объявил 21 июля, что отказывается от участия в выборах президента и не пойдет на второй срок. Заявление было сделано на фоне продолжающегося давления со стороны в том числе и демократов после провальных дебатов с Дональдом Трампом в прошлом месяце.

Байден отказался от участия в выборах президента США