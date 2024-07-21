Байден отказался от участия в выборах президента США

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Опубликовано: 21.07.2024 21:29 , Обновлено: 22.07.2024

Президент США Джо Байден объявил 21 июля, что отказывается от участия в выборах президента и не пойдет на второй срок. Заявление было сделано на фоне продолжающегося давления со стороны в том числе и демократов после провальных дебатов с Дональдом Трампом в прошлом месяце.

При этом Джо Байден заверил, что добудет свой оставшийся срок до конца. “И хотя я намеревался добиваться переизбрания, я считаю, что в наилучших интересах моей партии и страны, если я уйду в отставку и сосредоточусь исключительно на выполнении своих обязанностей президента до конца моего срока”, - написал Байден в письме, которое он разместил в своем аккаунте X.

“Позже на этой неделе я более подробно расскажу нации о своем решении. Для меня было величайшей честью в моей жизни быть вашим президентом”, - написал он.

Отказ Джо Байдена от участия в выборах на второй срок произошел после нескольких недель беспокойства по поводу выносливости и умственных способностей 81-летнего президента США.

Это первый случай, когда президент США выбыл из предвыборной гонки за последние десятилетия. Хотя в истории был случай, когда президент Линдон Джонсон решил не баллотироваться на второй полный срок в 1968 году.

Бывший президент Дональд Трамп назвал Байдена “худшим президентом за всю историю нашей страны”, комментируя отказ конкурента от участия в выборах. Хотя пока неясно, кто будет кандидатом от Демократической партии, Трамп сказал, что, по его мнению, победить вице-президента Камалу Харрис будет легче, чем Байдена.

Джо Байден, во всяком случае, поддержал кандидатуру своего заместителя Камалы Харрис в качестве преемницы и кандидата на выборах от демократов. Однако решение о выдвижении должна принять национальная конвенция Демократической партии.