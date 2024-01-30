В МНС предупредили белорусов о схеме "мобильных перекупов". Как проверить "чистый" ли телефон в два клика?

Опубликовано: 30.01.2024 10:36 , Обновлено: 30.01.2024

В управлении оперативных мероприятий инспекции Министерства по налогам и сборам (МНС) по Минску рассказали об очередной схеме "быстрых денег", жертвами которой могут стать белорусы, предпочитающие совершать покупки через интернет. В ведомстве рассказали, как буквально за пару кликов удостовериться в том, что покупаешь "чистый" смартфон или другой дорогостоящий гаджет, а не взятый в кредит и оправленный на перепродажу предприимчивыми "бизнесменами".

Оперативники инспекции МНС назвали схему такой перепродажи гаджетов “примитивной”, но по-прежнему достаточно распространенной. Её участники, как правило, создают объявления с предложением “быстрых денег” и далее действуют следующим образом:

Потенциальному клиенту, которому потребовались “быстрые деньги”, назначают встречу с курьером. Тот отправляет клиента в салон сотовой связи, где он берёт в рассрочку смартфон или другую технику. Оформленный на клиента гаджет курьер выкупает у него за 50% от цены салона и передает деньги клиенту. Когда у курьера накапливается “промышленная партия” техники, он перепродаёт её оптовому продавцу. Тот, в свою очередь, продаёт их в розницу, как правило, через интернет.

Именно по такой схеме работала “бесшабашная группа граждан” и одно юрлицо, которых белорусские правоохранители недавно привлекли к ответственности: курьера-посредника - за занятие предпринимательской деятельностью без госрегистрации (его могут оштрафовать и лишить всех нелегально заработанных 24 тыс. рублей), юрлицо - за продажу смартфонов (на общую сумму 22 тыс. рублей), приобретённых без надлежащих документов, а также за приём наличных “мимо кассы”.

Как “пробить” смартфон перед покупкой через интернет?

В управлении оперативных мероприятий инспекции МНС белорусам рекомендовали перед покупкой техники через интернет проверять её происхождение, чтобы не оказаться случайно вовлечённым в подобную махинацию и не купить “кредитный” телефон или планшет.

Для этого инспекторы рекомендовали воспользоваться мобильным приложением “Электронный знак”. С его помощью можно отсканировать унифицированный контрольный знак (УКЗ), который обычно размещают на коробке и выглядит следующим образом:

“Если система “ответит”, что этот знак приобретён одним из трёх отечественных операторов сотовой связи, знайте, – на 99,9% это “кредитный” смартфон. По нашему убеждению, разумный и осмотрительный человек не станет связываться с такой вещью”, - пояснили в управлении оперативных мероприятий инспекции МНС.

По словам инспекторов, это простое правило “цифровой гигиены” сделает покупку смартфонов и других подлежащих маркировке товаров в интернете более безопасной.

“Не гонитесь за дешевизной и поймите, что легальные товары не могут стоить “ниже рынка”. Ну, а если сомнительный товар продаётся “по цене рынка”, – тем более, нет смысла платить “честную цену” барыгам за то, что можно приобрести у легального продавца”, - заявили в ведомстве.

Ранее Телеграф рассказал, что белорусам стали поступать звонки якобы от компаний мобильных операторов с уведомлением, что у абонента заканчивается срок действия сим-карты При этом звонящий говорит, что продлить срок действия «симки» можно автоматически, и нужно просто назвать код из СМС-сообщения, «которое сейчас придет вам на телефон».

Белорусам стали приходить уведомления о просроченных SIM-картах. Что нужно знать?