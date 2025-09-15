Непальцы после свержения правительства массово вышли на улицы для уборки

🎥 Видео

Опубликовано: 15.09.2025 09:09 , Обновлено: 15.09.2025

Молодёжь, устроившая на прошлой неделе массовые протесты в Непале, в результате которых в отставку вынужден был уйти премьер-министр Кхадга Прасад Шарма Оли, снова вышли на улицы столичного Катманду. Однако на этот раз - не для протестов, а чтобы убрать мусор, которым оказались завалены столичные улицы после ожесточенных беспорядков.

Вооруженные метлами, мешками и мусорными баками, протестующие, в основном представители так называемого поколения Z, которые и стали главными участниками нынешних протестов, подметали городские тротуары, собирали мусор и перекрашивали стены возле правительственных зданий, многие из которых были подожжены во время протестов.













В социальных сетях распространяются видеоролики, на которых молодые волонтёры ремонтируют выломанную плитку и убирают мусор в общественных местах.

По меньшей мере 51 человек погибли и более 1300 получили ранения в результате общенациональных протестов, вспыхнувших в начале прошлой недели после того, как правительство Непала попыталось закрыть доступ к популярным стране интернет-платформам и социальным сетям. В результате это стало триггером и вызвало всплеск глубокого недовольства, в том числе, по поводу коррупции и безработицы в стране.

Представитель полиции Катманду Бинод Гим сообщил в пятницу, что среди погибших — 21 протестующий, девять заключенных, трое сотрудников полиции и 18 других лиц, сообщило британское издание Independent.

Уличные протесты в Непале очень быстро перешли в насильственную стадию: силы безопасности применили боевые патроны, слезоточивый газ и дубинки, а демонстранты устраивали баррикады, грабили магазины и поджигали правительственные учреждения и резиденции политиков.

В частности, как ранее рассказывал Telegraf.news, протестующие также сожгли дворец Сингха Дурбар, резиденцию непальского правительства, а также повредили аэропорт и здание местного новостного телеканала.

В Непале протестующие сожгли дворец правительства