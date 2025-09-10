В Непале протестующие сожгли дворец правительства

🎥 Видео

Опубликовано: 10.09.2025 09:10 , Обновлено: 10.09.2025

Премьер-министр Непала Шарма Оли подал в отставку на фоне протестов, которые переросли в беспорядки в столице Катманду. Во вторник демонстранты ворвались в здание парламента и подожгли его. По сообщениям очевидцев, огонь также охватил частную резиденцию премьера и дома нескольких политиков.

Изначально волнения спровоцировал запрет на социальные сети, который власти впоследствии отменили.

За два дня протестов погибли 19 человек, более ста получили ранения, передало Reuters. Кроме того, как сообщил источник, акции, названные организаторами «революцией поколения Z», вызваны недовольством молодёжи из-за отсутствия работы и предполагаемой коррупции в правительстве.

На фоне событий МИД Беларуси рекомендовал гражданам страны следовать указаниям местных властей, посещать Катманду только в случае крайней необходимости и избегать мест проведения протестов.