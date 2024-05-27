Неопознанный беспилотник упал в России за 1800 километров от украинской границы

Опубликовано: 27.05.2024 10:00 , Обновлено: 04.07.2024

В воскресенье, 26 мая, в Оренбургской области России впервые упал беспилотный летательный аппарат. В пресс-службе правительства региона сообщили, что пострадавших и разрушений нет. Предполагается, что целью удара была радиолокационная станция дальнего обнаружения целей "Воронеж М". Об этом рассказала русская служба телеканала BBC.

С начала вооружённого конфликта между Россией и Украиной оренбургские власти не заявляли о подобных происшествиях. К слову, до границы с Украиной от Орска около 1800 километров — такое расстояние дроны ВСУ ещё не преодолевали. Официально ни сам удар, ни его последствия стороны не прокомментировали.

Тем не менее украинские СМИ со ссылкой на источники в Главном управлении разведки сообщили, что целью атаки была радиолокационная станция дальнего обнаружения целей “Воронеж М”, передало издание “Политика страны”. Комплекс способен обнаруживать ракетные запуски на расстоянии до 6000 километров и охватывает зону от пустыни Такла-Макан в Китае до Северной Африки и берегов Средиземного моря.

К слову, согласно военной доктрине Российской Федерации, нападение на объекты ядерного сдерживания может стать поводом для ядерного удара.

Ранее Telegraf.news писал, что Украина начала оборудовать дальнобойные дроны искусственным интеллектом. Именно они атакуют энергетически объекты в России. По информации американского новостного телеканала СNN, атаки на крупнейшие энергетические объекты стали возможны благодаря использованию дронов с большей дальностью действия и внедрению технологий ИИ.

Украина атаковала российские НПЗ дронами с искусственным интеллектом — CNN