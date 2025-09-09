Немецкий спецназ штурмовал грузовое судно с российским экипажем

Опубликовано: 09.09.2025 15:53 , Обновлено: 09.09.2025

Спецподразделения немецкой полиции штурмовали и обыскали грузовое судно Scanlark в Кельнском канале. По информации немецкой государственной радиотелевизионной службы NDR, российский экипаж судна подозревают в шпионаже, в частности, в запуске специализированных разведывательных беспилотников с борта судна.

Известно, что грузовое судно Scanlark, которое официально ходит под флагом карибского государства Сент-Винсент и Гренадины, направлялось из Северного моря в Германию. Затем через Балтийское море судно вошло в Кёльнский залив, расположенный в юго-западной части моря, а затем - в Кёльнский канал, соединяющий Балтийское и Северное моря. Там в минувшие выходные его штурмовал немецкий спецназ.

По информации немецкого портала NOZ.de, во время обыска экипажу судна запретили покидать его борт, а все пути эвакуации на сушу перекрыли полицейскими машинами. По данным газеты Kieler Nachrichten, экипаж “полностью состоит из россиян”.

В Управлении уголовной полиции и прокуратуре города Фленсбурга, что на севере Германии, обыск стал частью расследования дела о шпионаже и саботаже. Следователи подозревают, что 26 августа этого года с борт а этого судна был запущен беспилотник, который пролетел над кораблем ВМС Германии для проведения разведки и фотосъемки. Таким образом, экипажу судна вменяют проведение незаконной фотосъемки военных объектов и наблюдение за критически важной морской инфраструктурой Германии.

В настоящее время неясно, сможет ли судно продолжить рейс, поскольку расследование всё ещё продолжается. Однако власти Германии неохотно раскрывают подробности о ходе расследования.

Министр внутренних дел Шлезвиг-Гольштейна Сабина Зюттерлин-Вак назвала задержанное грузовое судно “базой для полётов беспилотников над критически важной инфраструктурой”. Такую же оценку ему дала министр внутренних дел Нижней Саксонии Даниэла Беренс.

По информации немецких СМИ, это не первый случай досмотра российских судов немецкими спецслужбами. В мае немецкий спецназ также высадился на сухогруз HAV Dolphin, который восемь дней стоял на якоре у центральной немецкой военно-морской базы. Тогда же в этом районе появились беспилотники. Однако тогда следователям не удалось обнаружить на обследованном судне никаких беспилотников.

По информации NDR и газеты Süddeutsche Zeitung, число случаев обнаружения таких “подозрительных объектов” вдоль всего побережья Германии в этом году почти достигло сотни.

Ранее Telegraf.news рассказал, что в декабре прошлого года береговая охрана Финляндии задержала российской корабль-шпион. На танкере Eagle S, задержанном финской береговой охраной по подозрению в повреждении электрического кабеля Estlink 2 на дне Балтийского моря, было установлено шпионское оборудование, сообщило британское издание Lloyd’s List, специализирующееся на морском транспорте.

Финская береговая охрана задержала российской корабль-шпион — Lloyd’s List