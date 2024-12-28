Финская береговая охрана задержала российской корабль-шпион - Lloyd's List

Опубликовано: 28.12.2024 08:16 , Обновлено: 28.12.2024

На танкере Eagle S, задержанном финской береговой охраной по подозрению в повреждении электрического кабеля Estlink 2 на дне Балтийского моря, было установлено шпионское оборудование, сообщило британское издание Lloyd's List, специализирующееся на морском транспорте.

Впрочем, британский сайт сослался на анонимный источник, по данным которого, устройства использовались для прослушивания радиопереговоров морской и авиации НАТО, а записи анализировались в России.

По словам экспертов Lloyd’s List, такая технология необычна для коммерческих судов. Источник утверждает, что устройства потребляли на борту настолько много энергии, что вызывали частые ее отключения. И экипаж корабля должен был знать о шпионских целях судна.

Ранее Telegraf.news писал, что финская полиция подозревает, что именно танкер Eagle S повредил электрокабель Estlink 2 между Финляндией и Эстонией.

Пограничники Финляндии взяли под контроль танкер в финских территориальных водах. Якоря корабля не были на положенном месте. На данный момент полиция провела предварительный обыск на судне, в составе экипажа которого есть граждане Индии и Грузии. Исследование морского дна началось в пятницу.

По оценкам финской таможни, Eagle S, зарегистрированный на островах Кука, принадлежит “российскому теневому флоту”. Таможня начала расследование по статьям об уклонении от санкций ЕС.

В России не комментировали обвинения о шпионаже с помощью гражданского судна. Но в Кремле ранее отвергли обвинения в причастности властей РФ к обрывам кабелей в Балтийском море.