Немецкий концерн Rheinmetall предоставил Украине доступ к снимкам высокоточных финских спутников SAR

Опубликовано: 12.11.2024 07:48 , Обновлено: 12.11.2024

Немецкий оборонный концерна Rheinmetall предоставил Вооружённым силам Украины (ВСУ) доступ к снимкам, сделанным высокоточными спутниками SAR (Synthetic Aperture Radar) финской компании ICEYE. Соответствующий договор о трёхстороннем сотрудничестве был подписан с Министерством обороны Украины при поддержке правительства Германии.

В официальном пресс-релизе немецкого концерна, опубликованном 11 ноября на сайте компании, сообщается, что свежие спутниковые снимки, сделанные спутниками SAR, украинские военные получают с начала октября 2024 года.

[info_b]С 2018 года финская компания ICEYE запустила в космос в общей сложности 38 спутников. Немецкий концерн Rheinmetall в июне 2024 года объявил о том, что с их помощью планирует создать крупнейший в мире флот спутников радиолокационной разведки.[/info_b]

Как пояснили в немецком концерне, получив доступ к спутникам SAR ICEYE, Вооруженные силы Украины получают эксклюзивный доступ к “выделенной спутниковой ёмкости” - радиолокационным спутниковым снимкам в “критических местах”. Это позволяет им вычислить места расположения российских военных, военной и специальной техники, понтонных переправ.

В чём преимущество спутников SAR?

По данным Rheinmetall, спутники SAR имеют преимущество перед обычными спутниками, поскольку они способны генерировать изображения с высоким разрешением независимо от погодных условий или времени суток.

“Они очень подробны и позволяют распознавать даже самые маленькие объекты на поверхности Земли. Это может дать решающие преимущества вооруженным силам с точки зрения наблюдения, обнаружения целей, разведки или собственного позиционирования на поле боя”, - заявили в немецком концерне.

[info_b]В отличие от большинства других спутников, SAR не “фотографируют” поверхность Земли в традиционном смысле слова. Они направляют на поверхность Земли радиолокационные волны, а затем переносят значения отраженных длин волн на карту. В результате изображения, выдаваемые спутниками SAR, представляют собой черно-белую двухмерную визуализацию измеренного обратного рассеяния, на которой отчётливо видны, например, металлические объекты (поскольку металл отражает большую часть энергии).[/info_b]

Ранее Telegraf.news рассказал, что ещё в 2022 году финская компания ICEYE подписала соглашение с украинским Фондом Сергея Притулы о продаже спутника на орбите. В Украине он получил название “народного спутника”, поскольку деньги на его приобретение собирали всей страной.

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