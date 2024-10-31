"Это несолидно" — Премьер Армении Пашинян призвал не называть армянский коньяк коньяком

Опубликовано: 31.10.2024 17:36 , Обновлено: 31.10.2024

Премьер-министр Армении Никол Пашинян потребовал не называть армянский коньяк коньяком и дать ему другое наименование — бренди или что-то около того. Он напомнил, что этот напиток, равно как и шампанское, изначально был названием не алкоголя, а целого региона другой страны.

Пашинян добавил, что, исходя из этого, наименование “коньяк” является нематериальной ценностью Франции, а потому жителям Армении нельзя говорить, что коньяк — армянский напиток, хотя последние лет 100 на этикетках всё равно пишут именно так.

При этом политик подчеркнул, что “присвоение чужой нематериальной ценности — это несолидно”. По его словам, если не получается придумать новое название, значит, надо подумать “что-то вокруг” названия «бренди». Более того, премьер-министр настоял, что даже в семьях напиток должны называть иначе, передала местная газета Аrmtimes.

[info_b] Название «коньяк» является защищённым географическим наименованием (AOC, Appellation d’Origine Contrôlée) в соответствии с законодательством Франции. Коньяком может называться только крепкий алкогольный напиток (бренди), произведённый в определённой области — департаменте Шаранта, где расположен город, давший название напитку, — Коньяк.

Однако в странах СНГ (ещё до юридического закрепления этого названия) сложилась традиция называть коньяком определённую разновидность бренди вне зависимости от места производства, например — дагестанский или армянский коньяк. [/info_b]

Между тем в 2017 году Армения подписала с ЕС соглашение о всеобъемлющем и расширенном сотрудничестве. В соответствии с ним армянские производители получили право в течение ещё 25 лет экспортировать свою продукцию под наименованием «армянский коньяк».

После этого страна должна была полностью отказаться от названия. Однако уже в июне 2021 года правительство Армении одобрило соглашение о финансовой помощи от Евросоюза, в соответствии с которым ЕС выделил стране 3 миллиона евро в обмен на прекращение использования слова «коньяк» в названии алкогольной продукции.

Ранее Telegraf.news писал, что Ассоциация виноградарей и виноделов России призвала отмечать вино, поставляемое из стран за пределами Евразийского экономического союза через Беларусь или производимое в нашей стране из виноматериала из этих стран, знаком «не является вином».

«Подрывают государственную политику России» — В РФ потребовали писать на бутылках вина из Беларуси «не является вином»