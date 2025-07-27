«Нейтралитет нас не защитит» - Ещё одна европейская страна заговорила о вступлении в НАТО

Опубликовано: 27.07.2025 16:50 , Обновлено: 27.07.2025

Ещё одна страна - участница Европейского союза, которая до сих пор придерживалась нейтралитета и не входила в состав каких-либо военных альянсов, заговорила о возможном вступлении в Организацию Североатлантического договора (НАТО).

Такую возможность на днях допустила министр иностранных дел Австрии Беате Майнль-Райзингер. В интервью немецкому изданию Die Welt она заявила, что Вена “готова обсуждать” возможный отказ от военного нейтралитета, хоть и признала, что сама эта идея “не пользуется поддержкой” в стране.

Идею рассмотреть перспективу вступления Австрии в НАТО недавно публично озвучил директор Дипломатической академии Вены Эмиль Брикс, в 2015—2017 годах занимавший пост посола Австрии в России. Комментируя это предложение, Майнль-Райзингер признала, что ни в австрийском парламенте, ни среди населения большинство идею членства в НАТО не поддерживает. При этом такая дискуссия в будущем, по её словам “может быть весьма плодотворной”.

“Ясно одно: один лишь нейтралитет нас не защитит. Австрию на фоне всё более неопределённой ситуации в сфере глобальной безопасности и всё более агрессивной политики России защищают инвестиции в нашу оборону, а также в партнёрские отношения. Я принципиально открыта для публичной дискуссии о будущем австрийской политики безопасности и обороны”, - заявила глава МИД.

По её словам, речь не идёт о том, чтобы “с триумфом вступить в НАТО”, а в том, чтобы подстроиться под изменившиеся геополитические условия.

“Мы не можем сидеть сложа руки и говорить: если мы никому не причиним вреда, никто не причинит вреда нам. Это было бы наивно. Мир изменился”, - высказала своё мнение Майнль-Райзингер.

По её словам, пока у Вены есть партнёр, который нас в случае чрезвычайной ситуации защитит страну - это Европейский союз, членом которого является Австрия.

“В то же время мы вносим значительный вклад в европейскую безопасность. Мы направляем своих солдат в многочисленные миротворческие миссии ЕС и делаем всё возможное для финансовой, военной и политической поддержки общей европейской политики безопасности и обороны. В этом отношении нейтралитет Австрии уже заметно изменился с момента вступления в ЕС в 1995 году”, - заметила глава австрийского МИДа.

Ранее Telegraf.news рассказал, что за последние пару лет протяженность границы Североатлантического Альянса с Россией выросла более чем вдвое, после того, как в 2023 году к военному блоку присоединилась Финляндия, а в 2024-м и Швеция. Теперь в НАТО официально 32 государства.

Швеция вступила в НАТО