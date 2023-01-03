Евросоюз сократил поставки нефти из РФ на 90% — Посол Маасикас

Опубликовано: 03.01.2023 11:36 , Обновлено: 03.01.2023

Посол Евросоюза в Украине Матти Маасикас заявил, что в ЕС «радикально» уменьшили энергетическую зависимость от РФ, сократив 90% поставок российской нефти в Европу.

По его словам, это было одной из главных санкций ЕС в 2022 году.

Маасикас подчеркнул, что сокращение поставок привело к лишению Москвы соответствующих доходов.

При этом он отметил, что РФ может продавать свою нефть на другие рынки. Однако, по его словам, со значительной скидкой на каждый баррель. Дипломат заметил, что российская нефть продается на $30 меньше среднемировых цен.

Ранее Телеграф писал, что, по данным The Wall Street Journal, в декабре экспорт российской нефти морским путем сократился почти на четверть по сравнению со средними показателями за 2022 год.