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Опубликовано: 15.06.2023 14:13 , Обновлено: 15.06.2023

Российская партия ЛДПР 15 июня презентовала работу нейросети, которая обучалась на большом количестве выступлений и высказываний Владимира Жириновского. У искусственного интеллекта спросили, среди прочего, что он думает про Украину.

Нейросеть так и назвали — «Жириновский».

У «Жириновского» также спросили, «что нам делать с Украиной?». По его мнению, нужно «закрыть границы и забыть про нее».

«Россия должна заботится о своих гражданах, а не тратить ресурсы на непредсказуемую Украину. Пусть они сами разбираются со своими проблемами», — заявил ИИ.

В Twitter пошутили, что этим ответом «цифровой Владимир Вольфович наговорил на срок по статье о дискредитации армии РФ».

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Также у ИИ спросили, планирует ли он баллотироваться в президенты России в 2024 году. После значительной паузы он сказал:

Как пишет «Коммерсант», председатель ЛДПР Леонид Слуцкий назвал алгоритм «самым сногсшибательным, зубодробительным и умопомрачительным проектом». При этом подчеркнул, что «это не Жириновский».

Ранее Телеграф писал, что россияне возвели огромный памятник основателю Либерально-демократической партии (ЛДПР) РФ Владимиру Жириновскому. Но дело в том, что его построили… в игре Minecraft.

В России Жириновскому возвели 200-метровый памятник. Но есть нюанс