В России Жириновскому возвели 200-метровый памятник. Но есть нюанс

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Опубликовано: 27.04.2023 15:49 , Обновлено: 27.04.2023

Россияне возвели огромный памятник основателю Либерально-демократической партии (ЛДПР) РФ Владимиру Жириновскому. Но дело в том, что его построили... в игре Minecraft. А теперь члены партии планируют провести возле него виртуальную майскую демонстрацию.

Памятник высотой в 200 метров появился на одном из серверов Minecraft. Его сделали из «блоков угля и камня», а на голову надели «известную кепку», пишет Фонтанка.

Член партии ЛДПР, депутат Госдумы Андрей Свинцов в своем телеграм-канале отметил, что «цифровые технологии, увы, пока не идеальны и Владимир Вольфович получился не очень похожим». Однако все равно «впечатлился» работай и выразил уверенность, что «неизвестный скульптор еще поработает над портретным сходством».

Кроме того, Свинцов позвал всех желающих на первомайскую демонстрацию у памятника в Minecraft.

Вот как выглядит виртуальная скульптура: