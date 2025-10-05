Опубликовано: 05.10.2025 11:21 , Обновлено: 05.10.2025

Накануне объявления Нобелевские премии, одной из самых престижных наград в мире, на следующей неделе Белый дом оказывает серьезное публичное давление на Нобелевский комитет, чтобы премию мира присудили Дональду Трампу.

Сам президент США и миллиардер Трамп несколько раз заявлял, что заслуживает Нобелевской премии мира. Так, недавно Трамп заявил делегатам Генассамблеи Организации Объединенных Наций: “Все говорят, что я должен получить Нобелевскую премию мира”.

Позднее, выступая перед генералами, он сказал: “Никто никогда не делал столько. Вы получите Нобелевскую премию [после этого]? Точно нет. Они отдадут его какому-нибудь парню, который ни черта не сделал”.

Вот и эксперты уверены, что реальных шансов у него мало. Агенство AP сообщило, что хотя имя Трампа одно из самых популярных в списке фаворитов букмекерских контор, в реальности неясно будет ли Нобелевский комитет из пяти членов, назначенный парламентом Норвегии, даже обсуждать кандидатуру Трампа за закрытыми дверями.

Эксперты по Нобелевской премии говорят, что комитет обычно отдает приоритет устойчивым многосторонним усилиям, а не быстрым дипломатическим победам. Тео Зену, историк и научный сотрудник Общества Генри Джексона, рассказал, что усилия Трампа еще не доказали своей долговременности.

“Существует огромная разница между прекращением боевых действий в краткосрочной перспективе и устранением коренных причин конфликта”, - сказал Зену.

Также все помнят, как в 2009 году Нобелевский комитет подвергся жесткой критике за присуждение премии тогдашнему президенту США Бараку Обаме всего через девять месяцев после начала его первого президентского срока. Многие утверждали, что Обама пробыл на своем посту недостаточно долго, чтобы оказать влияние, достойное Нобелевской премии. Члены Нобелевского комитета могут быть куда осторожнее в этот раз и предпочтут подождать ещё год или два.

Нобелевская премия мира будет объявлена в пятницу, 10 октября.

Сформировался длинный список потенциальных кандидатов на получение премии мира в этом году (официальное число номинантов еще не подтверждено), но беглый просмотр данных о ставках немного упрощает прогнозы на получение Нобелевской премии в 2025 году. В списке есть даже президент Украины Владимир Зеленский. Впрочем, его шансы на поесть мира до окончания войны в Украине выглядят ещё более призрачными.

Согласно прогнозам букмекеров, вот такие шансы есть у номинантов в 2025 году:

Кандидат/Организация Американские коэффициенты Подразумеваемая вероятность Дональд Трамп +200 33.33% Центры экстренного реагирования в Судане +250 28.57% Юлия Навальная +400 20.00% БАПОР (Агентство ООН для помощи палестинским беженцам) +600 14.29% Врачи без границ +1200 7.69% Владимир Зеленский +1600 5.88% Грета Тунберг +2500 3.85% Международный уголовный суд +2500 3.85% ЮНЕСКО +2500 3.85% Сэр Дэвид Аттенборо +3300 2.94% НАТО +3300 2.94% Тим Фриде +3300 2.94% Илон Маск +3300 2.94% Джулиан Ассанж +3300 2.94% Европейский союз +3300 2.94% Марко Рубио +3300 2.94% Кейр Стармер +5000 1.96%

Кстати, после недавней Генеральной Ассамблеи ООН, на которой президент США заявил, что “положил конец семи бесконечным войнам”, опрос в США показал, что 76% жителей его собственной страны не считают, что Дональд Трамп заслуживает Нобелевской премии мира.