"Не такая уж большая" — Президент Польши назвал размер своей будущей пенсии

Опубликовано: 06.02.2025 18:17 , Обновлено: 17.09.2025

Президент Польши Анджей Дуда в эфире программы Godzina Zero озвучил размер своей будущей пенсии, назвав её "не такой уж большой". По его словам, она не равнозначна той ответственности, которую ему "пришлось нести" за все годы нахождения у власти. Напомним, полномочия Дуды заканчиваются в мае. Новые выборы назначены на 18 число.

Президент Польши заверил, что его будущая пенсия составит порядка 11-12 тысяч злотых (9280-10125 белорусских рублей). В ответ на это ведущий программы предложил Дуде стать его коллегой. «Может быть, вы могли бы быть чем-то полезны. Тут платят больше, чем президентская пенсия», — намекнул он.

Местное издание Polsat News уточнило, что пенсия бывшего главы государства составляет 75% от его заработной платы. В 2023 году, по данным СМИ, её размер достигал почти 11 тысяч злотых “на руки” (около 9280 белорусских рублей).

[info_b]Анджею Дуде 52 года. Впервые он возглавил республику 6 августа 2015-го. До этого он был депутатом Краковского городского совета, сейма (нижней палаты парламента) и Европарламента, а также заместителем госсекретаря Минюста Польши и экс-президента Леха Качиньского (2005-2010).[/info_b]

Напомним, новые выборы в Польше должны пройти 18 мая. На сей раз Анджей Дуда не сможет принять в них участие, поскольку уже занимал эту должность два срока подряд. Среди действующих кандидатов — депутат оппозиционной партии «Право и справедливость» Кароль Навроцкий, мэр Варшавы Рафаль Тшасковский, основатель партии «Польша 2050» Шимон Холовня, актёр Яцек Мураньский и журналист Кшиштоф Становский.

В Польше раскрыли тайный отчёт о грядущей «нищете» пенсионеров. Что случилось?

Сколько получают президенты Беларуси, России и Украины?

Один из телеканалов Украины сделал официальный запрос в администрацию Владимира Зеленского с просьбой предоставить данные о его зарплате. В ответ на это Государственное управление делами президента отправило редактору издания письмо, в котором был указан, как утверждают, ежемесячный доход главы государства в 2024 году.

Если верить предоставленной информации, заработная плата Зеленского составляет 28 тысяч гривен в месяц, что эквивалентно примерно 2300 белорусским рублям. При этом в официальном письме сказано, что речь идёт о размере должностного оклада, а каких-либо премий или надбавок «не предусмотрено».

«Общая сумма заработной платы президента Украины Владимира Зеленского в 2024 году составила 336 тысяч гривен (27,634 белорусских рублей. — Прим. Ред.), с которой уплачены налоги и сборы в сумме 66,500 гривен (5470 рублей. — Прим. Ред.)», — заявили в офисе главы государства.

Сколько получает Путин?

В прошлом году PoliticalSalaries представил рейтинг зарплат лидеров стран мира. Самым высокооплачиваемым стал премьер-министр Сингапура Лоуренс Вонг с зарплатой примерно 1,69 миллионов долларов в год, на втором месте расположился президент Швейцарии Виола Амхерд — 569,5 тысяч долларов в год, на третьем — премьер Австралии Энтони Альбанезе — 412,5 тысяч долларов в год.

Согласно данным PoliticalSalaries, которые опубликовали в американском журнале Forbes, Владимир Путин с доходом в 113,6 тысяч долларов в год занял 28-е место. Сам президент РФ 10 лет назад заявил, что не знает точный размер своей зарплаты: «Приносят, я их складываю и на счёт отправляю. Даже не считаю». 4 года назад он назвал свою зарплату «не очень высокой», передал телеканал «РБК».

Какая зарплата у Лукашенко?

В декабре 2024 года Центральная избирательная комиссия обнародовала сведения о доходах кандидатов в президенты Беларуси, а также их супругов и совершеннолетних близких родственников, которые проживают вместе с ними и ведут общее хозяйство.

В декларациях, опубликованных ЦИК, данные за 2023 год указаны без вычета подоходного налога и иных удержаний, а также представлена информация об имуществе, которой на правах собственности владели кандидаты на день представления документов.

Самым обеспеченным с финансовой точки зрения оказался действующий глава государства Александр Лукашенко: за 2023 год он заработал в общей сложности 203,590,16 рубля. Причём единственным источником его доходов, согласно информации ЦИК, является зарплата. То есть получается, что ежемесячно президент Беларуси получает почти 17 тысяч рублей.