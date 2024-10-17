"Не сдержался..." — Китаец поставил на машину писающую черепашку, которая срабатывает при нарушении дистанции

🎥 Видео

Опубликовано: 17.10.2024 12:27 , Обновлено: 17.10.2024

Один из пользователей TikTok поделился необычным видео, снятым во время дорожного движения в Китае. Так, неизвестный установил на крышку багажника игрушку в виде черепашки, которая писает при нарушении дистанции. Злое выражение мордочки как бы само за себя говорит, что лучше не приближаться.

На коротком 17-секундном ролике видно, как спереди едущий автомобиль “сопровождает” мультяшный герой. Недовольная черепашка, судя по всему, начинает писать, когда кто-то сзади так и норовит нарушить безопасное расстояние. Пользователи соцсети такую идею оценили, правда некоторые удивлялись, почему вода не жёлтая.

“Если поставлю на свою машину такое, меня, наверное, закопают за один день”, — написал в комментариях один из автолюбителей. Другой добавил: “Не сдержался…”

“Круто, конечно, но украдут ночью в первый же день”, — выразил мнение ещё кто-то.

“Мне 37 годиков, и я хочу себе такую черепашку”, — отметил под роликом очередной подписчик TikTok.

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