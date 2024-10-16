На юге Африки обнаружили настоящих Тимона и Пумбу

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Опубликовано: 16.10.2024 11:07 , Обновлено: 16.10.2024

В заповеднике на юге Африки поселились удивительные создания, словно списанные с героев мультфильма «Король Лев». Бородавочник (вид парнокопытных млекопитающих из семейства свиных. — Прим. Ред.) по кличке Бетси и сурикат по имени Джерри ведут себя в точности как легендарные Тимон и Пумба. Два неразлучных друга из Намибии вместе резвятся, валяются в грязи и наслаждаются вниманием со стороны туристов и местных жителей.

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Ранее Telegraf.news писал, что американка была вынуждена покинуть собственный дом из-за “атаки” сотни енотов, которые “днём и ночью” её преследовали и требовали накормить. Женщина рассказала местным властям, что всё началось с безобидной кормёжки несколько лет назад. Однако тогда животных было не 100, а всего лишь несколько штук.

Американка бросила свой дом из-за сотни енотов, которые «её преследовали»