"Не могу поверить, насколько это здорово" - Белорус выиграл $669 тыс. на покерном турнире в Черногории

Опубликовано: 17.05.2024 20:19 , Обновлено: 17.05.2024

Белорус Артем Ласовский стал победителем покерного турнира Mystery Bounty в серии Triton Poker Super High Roller Series, которая проходит в Черногории. 25-летний парень выиграл $669 тыс., однако турнир не завершен, и выигрыш белоруса может стать еще больше.

Как отметили организаторы, Ласовский участвовал в турнире впервые, а “своему ремеслу” парень научился в интернете. При этом данный выигрыш - самый крупный в его практике.

«Я очень рад этому моменту. Я не могу поверить, насколько это здорово», - поделился эмоциями белорус.

Впрочем, окончательная сумма выигрыша пока неизвестна. На Mystery Bounty призовой фонд разделен на две части: одна - это выплаты за занятие призовых мест (так, белорус получил $669 тыс. за победу), а вторая - это лотерея. В конвертах, которые вытягивают игроки, находятся карточки с напечатанными на них суммами.

Число конвертов, которые может выбрать участник турнира, зависит от количества соперников, которых он выбил в процессе игры. На каждой карточке в конверте - разная сумма, от нуля до $500 тыс. Ласовский выбил 12 покеристов, то есть вытянет 12 конвертов.

Кстати, в этой серии участвовал еще один белорус - Алексей Бойко, он выиграл $30 тыс.

Ранее Telegraf.news рассказывал, что уроженец Мозыря Никита Бодяковский стал пятикратным чемпионом покерной серии Triton Super High Roller Series на турнире Short Deck, который прошел в Южной Корее. В финальном туре белорус вырвал победу у игрока из Китая, получив тем самым $1,153 млн.

32-летний белорус стал пятикратным чемпионом по игре в покер. Сколько выиграл на этот раз?