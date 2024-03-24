32-летний белорус стал пятикратным чемпионом по игре в покер. Сколько выиграл на этот раз?

Опубликовано: 24.03.2024 17:11 , Обновлено: 24.03.2024

Уроженец Мозыря Никита Бодяковский стал пятикратным чемпионом покерной серии Triton Super High Roller Series на турнире Short Deck, который прошёл в Южной Корее. Среди шести финалистов белорус сорвал самый крупный куш.

Всего на турнир подало заявки 34 участника. Призовой фонд, который в итоге разделили между собой шесть лучших игроков, составил 3,4 миллиона долларов. В финальном туре Никита Бодяковский вырвал победу у игрока из Китая, получив тем самым 1,153 миллиона долларов.

Сейчас 32-летний белорус занимает 5 место в списке игроков, заработавших больше всего денег на турнирах по покеру. Его общий выигрыш составил более 55,26 миллиона долларов, сообщил онлайн-портал Myfin.

“На Кипре в 2022 году я дважды занимал второе место и не особо заботился о том, чтобы занять ещё одно. Но потом я поехал в Лондон… К тому времени я действительно хотел выиграть ещё один турнир. И вот теперь я счастлив”, — поделился после игры Никита Бодяковский.

Белорусский покерист родился в Мозыре. С детства увлекался шахматами, как и его отец, который был кандидатом в мастера спорта. В 9 лет мальчик выиграл чемпионат республики и впоследствии трижды становился его победителем, ездил на чемпионаты Европы. А в 16 лет парень решил найти что-то поприбыльнее, и увлёкся онлайн-покером, передаёт интернет-портал Onliner.

Ранее Телеграф писал, что уроженец Беларуси выиграл в лотерее, которую проводили в Дубае представители одной из крупнейших местных фирм. Розыгрыш прошёл в местном аэропорте, а белорус выиграл главный приз — автомобиль BMW.

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