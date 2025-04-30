«Не достойно постоянного членства в Совбезе ООН» - Франция обвинила военную разведку России в кибератаках

Опубликовано: 30.04.2025 08:47 , Обновлено: 30.04.2025

Франция обвинила Главное разведывательное управление России (внешнюю разведку российского Минобороны) в нескольких кибератаках, затрагивающих национальные интересы Франции. Заявление с "решительным осуждением" подобных действий появилось на официальном сайте французского Министерства иностранных дел.

В заявлении МИД Франция речь идёт о хакерской группировке APT28 (она также известна под другими названиями - Fancy Bears, Sofacy, Pawn storm, Sednit и Strontium). Она проявила свою активность в 2004 году и с тех пор совершила несколько крупных кибератак на государственные, информационные, военные и другие структуры иностранных государств. Как заявили в МИД, оказалась в их числе и Франция.

По информации французского внешнеполитического ведомства, атаки и “попытки скомпрометировать” деятельность десятка французских организаций со стороны APT28 фиксировались с 2021 года. Речь идёт об организациях, работа которых касается повседневной жизни французов - государственные службы, частные предприятия, а также спортивная организация, участвующая в Олимпийских и Паралимпийских играх 2024 года, как утверждается, оказались под ударом. Кроме того, французские дипломаты обвинили APT28 в саботаже вещательной станции TV5Monde в 2015 году, а также в попытках “дестабилизировать ситуацию” во время выборов в 2017 году.

В МИД Франции также обвинили APT28 в оказании “постоянного давления на украинские инфраструктуры” в условиях войны с Россией. ЕС уже ввёл санкции в отношении лиц и организаций, ответственных за атаки, проведенные при содействии группировки APT28.

“Эти дестабилизирующие действия неприемлемы и не достойны постоянного членства в Совете безопасности ООН. Более того, они противоречат нормам ООН ответственного поведения государств в киберпространстве, которых придерживается Россия”, - подчеркнули в МИД Франции.

В ведомстве пообещали “использовать все имеющиеся в распоряжении средства для предупреждения вредоносного поведения России в киберпространстве”, а также пресекать кибератаки и “реагировать на них в случае необходимости”.

Ранее Telegraf.news рассказал, что осенью 2024 года американский Минфин также ввел санкции против российской хакерской группы RaHDit (Russian Angry Hackers Did It — в переводе с английского «это сделали злые русские хакеры»), которую возглавляет Алексей Гаращенко. Более того, власти США объявили вознаграждение в размере до 10 млн долларов в рамках программы «Вознаграждение за справедливость» (RFJ). Такую внушительную сумму правительство США готово потратить за ценную информацию, «касающуюся иностранного вмешательства в выборы в США».

Минфин США ввёл санкции против против Russia Today и других российских СМИ за «попытку вмешательства в выборы»