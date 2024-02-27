«Называл грузин крысами» — Орбан и правящая партия отказались почтить память Навального в парламенте Венгрии

Опубликовано: 27.02.2024 11:17 , Обновлено: 27.02.2024

В парламенте Венгрии 26 февраля объявили минуту молчания в память об Алексее Навальном. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и представители правящей партии отказались встать в знак солидарности.

«Мы не станем чтить того, кто называл грузин грызунами во время грузино-российской войны. В остальном пусть земля ему будет пухом». — комментировал свой отказ венгерскому изданию Telex Орбан.

Он поблагодарил депутатов от правящей партии з«за хладнокровие в вопросе Навального».

В далеком 2008 году оппозиционер Навальный действительно назвал грузин “грызунами”. Это произошло после обстрела Цхинвали. Тогда политик выступал за применение ракет и депортацию грузин из России, о чем писал в соцсетях. Позднее он заявил, что изменил свою точку зрения и неоднократно извинялся за такие высказывания.

Ранее Телеграф писал о предложении, которое поступало соратником Навального во время его пребывания в тюрьме.

«Путину было сделано предложение» – Соратники Навального заявили, что готовился его обмен