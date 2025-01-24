Трамп вернул красную кнопку в Овальный кабинет. Что будет, если нажать?

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Опубликовано: 24.01.2025 11:48 , Обновлено: 24.01.2025

Дональд Трамп, вступивший в должность президента США, вернулся в Белый дом и вновь обосновался в Овальном кабинете. Среди вещей, которые заполнили его кабинет, появилась и странная кнопка на его столе. Этот аксессуар был в его распоряжении и на первом сроке, и, по слухам, внушал немало ужаса в сердца гостей кабинета, которые гадали, для чего она предназначена. Telegraf.news нашёл ответ на вопрос, зачем эта кнопка Трампу и что происходит, когда её нажимают.

Сразу после церемонии инаугурации Дональд Трамп приступил к работе и отправился в Овальный кабинет. Там 45-й президент США начал подписывать свой первый указ, а также распорядился внести изменения на своём рабочем месте.

Как и на первом президентском сроке, его рабочее пространство заполнили символичные и привычные вещи: портреты отцов-основателей Джорджа Вашингтона, Александра Гамильтона, Томаса Джефферсона и Эндрю Джексона. Также вернулись бюст Уинстона Черчилля и скульптура Фредерика Ремингтона «Бронко Бандит».

Однако наибольшее внимание привлекла загадочная деревянная подставка с красной кнопкой.

Что за кнопка на столе Трампа?

Упомянутая кнопка уже была замечена в Овальном кабинете в 2017–2021 годах. Однако, как оказалось, она не таит никаких угроз. Как объяснял бывший помощник по связям с общественностью Белого дома изданию The Independent после нажатия жужжащей кнопки сотрудники Белого дома приносили Трампу его любимый напиток — диетическую колу.

Известно, что некоторые из посетителей его кабинета знатно нервничали, видя как он нажимает кнопку. Они полагали, что она имеет какую-то связь с ядерной атакой и Трамп пользовался этим, чтобы пошутить.

«Не зная, что делать, гости переглядывались, приподняв брови. Через несколько мгновений в комнату входил стюард, неся на серебряном блюде стакан, наполненный диетической колой, и Трамп разражался смехом», - рассказывал в своей книге «Команда гадюк» Крис Симс.

Как сообщали ранее американские СМИ, Трамп во время своего первого срока мог выпивать по 12 банок этого напитка в день.

Дональд Трамп не является приверженцем здорового питания и никогда не скрывал, что обожает фастфуд. Особенно ему нравятся картошка фри и гамбургеры. В числе его любимых блюд — бутерброд со свининой, луком, чесноком и небольшим количеством острого соуса табаско.

А у других президентов кнопки были?

Джо Байден, сменивший Трампа в 2021 году, отказался от идеи кнопки на столе. Однако известно, что нечто подобное было и при власти других президентов США. По слухам, жужжащую кнопку в деревянном ящике впервые установил 36-й президент США Линдон Б. Джонсон, чтобы его предупреждали, когда первая леди направляется к нему с визитом.

Последующие президенты использовали кнопку, чтобы вызывать помощников, когда им что-то было нужно. Известно, что несколько кнопок было на столе и у Барака Обамы. Одному из посетителей он объяснял, что раньше они использовались для экстренных случаев, но сам он нажимал их, чтобы “заказывать чай для своих гостей”.

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