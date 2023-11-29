Назарбаев признался, что у него есть вторая тайная жена. Сколько их всего?

Опубликовано: 29.11.2023 19:01 , Обновлено: 29.11.2023

Экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что у него есть вторая семья. Он считал, что это тайна. Об этом Назарбаев написал в своих мемуарах, которые скоро выйдут в свет.

Книга “Моя жизнь. От зависимости к свободе” повествует о том, что в бытность ещё президентом он посещал Талдыкорган, где встретил Асель Исабаеву, молодую девушку, которая встречала его там с цветами в компании других таких же девушек, как это принято ещё со времён Советского союза а некоторых странах СНГ, атом числе в Беларуси.

Нурсултан Назарбаев признался, что сразу заметил ее и не мог выбросить из головы. Позднее он снова увидел ее на конкурсе «Мисс Казахстан», где уже встретился с ней и у них начался роман.

“Мы сочетались браком по мусульманскому обычаю. Асель подарила мне двоих детей — двух славных сыновей. В 2005 году родился Тауман, а в 2008 году появился на свет Байкен. К Саре, матери трех моих дочерей — Дариги, Динары, Алии, которая с молодых лет была мне опорой и была рядом в часы самых тяжких испытаний, я всю жизнь отношусь с благодарностью и заботой. В этой трудной жизни утешением мне стало и то, что в тот поворотный момент моей судьбы она поняла и простила меня”, — процитировало экс-главу Казахстана агенство ORDA.

О тайной жене Назарбаева слухи ходили и раньше. Во время скандала Pandora Papers, когда общественности стали доступны тайные документы богатых людей и политиков практически со всего мира, казахстанские СМИ заметили странный платеж в 30 миллионов долларов, полученных Исабаевой.

Впервые открыто о существовании у Нурсултана Назарбаева второй супруги сообщил оппозиционный политик Рахат Алиев ещё в 2012.

“Президент считает, что если он открыто покажет свои внебрачные связи, это отразится на его предвыборных делах. После его последнего избрания он раскрепостился и стал легализовать отношения. Конечно, это из-за давления молодой супруги — Асель Исабаевой, которая оказывает на него очень сильное влияние. И сейчас многие стараются — и из истеблишмента, и из министров, из руководителей ведомств — найти общий язык с ней и через нее влиять на Назарбаева”, - заявил он тогда, уточнив, что у Назарбаева всего 3 семьи.

Другой политик и бизнесмен Мухтар Аблязов заявил, что о существовании “тайных” семей Назарбаева знали многие в его окружении.

«Что касается последней семьи с Асель (не уверен, то она последняя), то я об этом узнал в 2005 году, когда вернулся из России в Казахстан. Опять же информация об Асель Исабаевой, кто она, откуда появилась, была широко известна в правительстве и бизнес кругах. Кстати, ее подпольное имя Алексей. Ежедневно Назарбаева повсюду сопровождают несколько десятков человек. Охрана, приближенные и т.д. Поэтому скрыть новые семьи было бы невозможно”, - заявил он.

По данным СМИ, одним из свидетелей на тайной свадьбе Назарьбаева был и нынешний президент Казахстана - Касым-Жомарт Токаев.

Теперь уже 40-летняя Курманбаева (Исабаева) — успешная бизнесвумен, художественный руководитель двух государственных танцевальных заведений, занимающимися балетом и национальными танцами.

Ранее Телеграф писал, что бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев попал в одну из больниц Астаны в начале 2203 года.

Пресс-секретарь Назарбаева сообщил, что экс-президент успешно перенес операцию на сердце. «Угрозы жизни первого президента нет. Сейчас он находится под наблюдением», — сказал он СМИ.

Назарбаев попал в больницу — СМИ