Назарбаев попал в больницу — СМИ
Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев попал в одну из больниц Астаны. Об этом сообщил казахстанский медиа-менеджер Александр Аксютиц в Facebook.
[obnovleno_b]Пресс-секретарь Назарбаева сообщил, что экс-президент успешно перенес операцию на сердце.
«Угрозы жизни первого президента нет. Сейчас он находится под наблюдением», — сказал он СМИ.
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По его информации, Назарбаеву проводят комплексное обследование сердца.
«Медперсонал говорит, что возможно будет хирургическое вмешательство», — написал Аксюциц.
Больше подробностей пока нет.
Ранее Телеграф писал, что в Казахстане отменили закон, который гарантировал первому президенту Нурсултану Назарбаеву иммунитет от преследований и ряд привилегий ему м его семье. Решение принял Конституционный суд Казахстана.