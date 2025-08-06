Навроцкий вступил в должность президента Польши

Опубликовано: 06.08.2025 12:16 , Обновлено: 17.09.2025

Кароль Навроцкий 6 августа официально вступил в должность президента Польши. Церемония приведения к присяге, на которой он поклялся «сохранять верность положениям конституции», состоялась в зале пленарных заседаний парламента.

Напомним, кандидат от оппозиции Кароль Навроцкий одержал победу над представителем правящей коалиции Рафалом Тшасковским с минимальным перевесом — 50,89% против 49,11% голосов.

Результаты второго тура вызвали в Польше серьёзные споры.

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Так, после оглашения результатов в Верховный суд поступило свыше 50 тысяч жалоб и протестов на итоги голосования.

Тем не менее, 1 июля Палата чрезвычайного контроля и общественных дел Верховного суда признала выборы состоявшимися, а их результаты — действительными, отклонив протесты. Суд постановил, что выявленные нарушения не повлияли на итоговый результат.

Верховный суд Польши признал победу Навроцкого на президентских выборах. Но три судьи сделали оговорки

В торжественной церемонии инаугурации приняли участие депутаты, сенаторы и члены правительства, в том числе премьер-министр Дональд Туск.