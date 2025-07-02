Верховный суд Польши признал победу Навроцкого на президентских выборах. Но три судьи сделали оговорки

Опубликовано: 02.07.2025 09:05 , Обновлено: 17.09.2025

Верховный суд Польши подтвердил законность избрания Кароля Навроцкого президентом страны на выборах, состоявшихся 1 июня этого года. Принятое постановление Верховного суда по этому вопросу 1 июля огласил председатель этой Палаты Кшиштоф Вяк.

Палата чрезвычайного контроля и общественных дел Верховного суда приняла во вторник, 1 июля, резолюцию коллегией в составе 18 судей. Текст резолюции и обоснование решения в присутствии главы Национальной избирательной комиссии Сильвестра Марчиняка, генерального прокурора Адама Боднара и его заместителя Яцека Билевича были зачитаны президентом Вяком. Оказалось, три судьи в составе коллегии - Лешек Босек, Гжегож Жмий и Адам Редзик - озвучили свои оговорки.

В целом, Верховный суд отказался приниматься во внимание заявления о пересчете голосов во всех окружных избирательных комиссиях Польши, на которых настаивали те, кто был не согласен с результатами выборов. “Положения Избирательного кодекса не предусматривают такой возможности”, — пояснил Вяк в обосновании решения.

Он добавил, что “проверка бюллетеней возможна, но только в отношении конкретных окружных избирательных комиссий, если будет доказано, что при подсчете голосов или составлении протокола голосования имели место нарушения”. “Принятие такого решения исключительно на основе сообщенной вероятности нарушений или статистического анализа не является оправданным и противоречило бы закону”, - пояснил решение суда Вяк.

“Для принятия решения о действительности президентских выборов важно определить, какой кандидат получил больше голосов во втором туре. И все обстоятельства ясно указывают на то, что Кароль Навроцкий получил больше голосов во втором туре, чем Рафал Тшасковский”, - процитировало решение суда польское агентство PAP.

[info_b]Как следует из постановления Национальной избирательной комиссии от 1 июня, во втором туре президентских выборов Кароль Навроцкий, поддержанный партией ПиС, получил 50,89% голосов и обошёл Рафала Тшасковского, набравшего 49,11% голосов.[/info_b]

Что за оговорки?

Все они касались не самих результатов выборов, а процедуры признания их легитимности и процесса рассмотрения протестов.

Судья Босек указал на то, что, хотя нет оснований для признания выборов недействительными, представление особого мнения оправдывает “неполноценность процедуры”, приведшей к разбирательству. Он усмотрел “обременительный процессуальный дефект” в работе Палаты чрезвычайного контроля, сформированной Национальным советом юстиции после изменений 2017 года и заявил, что, по его мнению, отстранение двух судей палаты — его самого и Гжегожа Жми — от рассмотрения протестов по поводу выборов “не может считаться незначительным обстоятельством”. Он также пожаловался на отказ в рассмотрении ходатайство Генерального прокурора об отстранении судей Чрезвычайной контрольной палаты.

Аналогичные аргументы были представлены в особом мнении судьи Жмия. Тот подчеркнул, что “в конечном итоге вопрос о действительности выборов должен решать весь Верховный суд”. Он также настаивал на том, чтобы ходатайство об исключении судей из Чрезвычайной контрольной палаты рассматривалось в рамках “соответствующей процедуры”.

В свою очередь судья Редзик сделал ремарку о том, что “единственный вывод, которым мы должны руководствоваться, — это сотрудничество, стремление прояснить все сомнения, урегулировать спорные вопросы и предложить законодателю внести изменения в избирательное законодательство в будущем”.

В свою очередь судья Щепанец в ходе заседания суда также представил отчет о рассмотрении Верховным судом протестов по выборам. После президентских выборов было подано в общей сложности более 54 000 протестов по выборам, из которых лишь 21 был признан обоснованным. При этом данные обоснованные претензии, как решил суд, “не оказали никакого влияния на общий результат выборов”.

В результате спикер Верховного суда судья Александр Стемпковски официально объявил, что все условия, необходимые для того, чтобы Национальная ассамблея приняла присягу избранного президента в следующем месяце - 6 августа - были выполнены.