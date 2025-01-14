Опубликовано: 14.01.2025 16:58 , Обновлено: 14.01.2025

США «подстрекают» Украину вывести из строя газопровод «Турецкий поток» по аналогии с «Северными потоками», заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2024 году.

«У меня убеждение очень крепкое: не нужен никакой конкурент Соединённым Штатам ни в одной области, начиная с энергетики, где они, ничтоже сумняшеся, дают добро на осуществление террористических мероприятий по разрушению основы энергетического благополучия Европейского Союза, где они науськивают своих украинских клиентов на то, чтобы сейчас, вслед за „Северными потоками“, ещё и „Турецкий поток“ вывести из строя», — [link href=“https://ria.ru/20250114/lavrov-1993613299.html” target=“_blank” rel=“noopener”] процитировало [/link] Лаврова российское издание ria.ru.

Отметим, что украинские власти никак не комментировали ни саму атаку, ни обвинения в свой адрес.

Ранее редакция Telegraf.news сообщала, что Минобороны России заявило о попытке Украины атаковать компрессорную станцию «Турецкого потока» в Краснодарском крае с помощью девяти беспилотников, чтобы остановить поставки газа в Европу.

ВСУ атаковали дронами компрессорную станцию «Турецкого потока» — Минобороны России