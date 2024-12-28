НАТО решило усилить военное присутствие в Балтийском море рядом с Россией

Опубликовано: 28.12.2024 10:47 , Обновлено: 28.12.2024

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Альянс усилит свое военное присутствие в Балтийском море после того, как там были перерезаны очередные подводные электрические и интернет-кабели между Эстонией и Финляндией.

Генеральный секретарь блока Марк Рютте рассказал, что поговорил с президентом Финляндии Александром Стуббом о “возможной диверсии”, добавив: “НАТО усилит свое военное присутствие в Балтийском море”.

Тем временем Эстония начала военно-морскую операцию по защите другой линии электропередачи - Estlink 1. Министр иностранных дел страны Маргус Цахкна заявил: “Если возникнет угроза критически важной подводной инфраструктуре в нашем регионе, последует ответ”.

Он добавил, что подобные инциденты стали настолько частыми, что трудно поверить, что все они были случайными.

По данным сетевых операторов, отключение Estlink 2 мощностью 658 мегаватт началось в полдень в среду, работу продолжил только Estlink 1 мощностью 358 МВт, соединяющий Финляндию и Эстонию. Компания Fingrid сообщила, что Estlink 2 может ремонтироваться в течение “нескольких месяцев”.

Ранее в Кремле заявили, что захват Финляндией судна не вызвал в Москве особого беспокойства. Там отрицают свою причастность к частым повреждениям европейских кабелей кораблями в Балтийском море.

Однако полиция Финляндии расследует инцидент как “саботаж”. Нефтяной танкер Eagle S, как утверждают в таможне Финляндии, принадлежит к так называемому “теневому флоту” устаревших танкеров, которые пытаются обойти нефтяные санкции ЕС против России. Ранее в СМИ появилась информация, что членами экипажа судна являются граждане Грузии и Индии.

Ранее береговая охрана Финляндии поднялась на борт судна Eagle S, зарегистрированного на островах Кука, и направила его в финские воды.

Ранее Telegraf.news сообщил, что на танкере Eagle S, задержанном финской береговой охраной по подозрению в повреждении электрического кабеля Estlink 2 на дне Балтийского моря, было установлено шпионское оборудование, сообщило британское издание Lloyd’s List, специализирующееся на морском транспорте.

Финская береговая охрана задержала российской корабль-шпион — Lloyd’s List