НАТО официально предупредило Россию после инцидента с тремя истребителями в Эстонии

Опубликовано: 23.09.2025 14:35 , Обновлено: 23.09.2025

Североатлантический альянс (НАТО) собрал Совет стран 23 сентября по просьбе Эстонии в соответствии со статьей 4 устава организации. Причиной стали три российских истребителя, которые по данным НАТО, "опасно" нарушили воздушного пространства Эстонии 19 сентября.

Верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе (SACEUR) проинформировал Совет об инциденте, подтвердив версию Эстонии о том, что три вооруженных российских самолета МиГ-31 “нарушали воздушное пространство Эстонии более десяти минут”.

В НАТО заявили в заявлении по итогам совещания, что “вторжение является частью более широкой картины все более безответственного поведения России”.

Там констатировали, что это был второй раз за две недели, когда Совет НАТО проводит заседание в соответствии со статьей 4. Та, 10 сентября Совет провел консультации “в ответ на крупномасштабное нарушение воздушного пространства Польши российскими беспилотниками”.

В НАТО заявили, что Россия “несет полную ответственность за эти действия, которые ведут к эскалации, чреваты просчетами и ставят под угрозу жизни людей”.

В альянсе пообещали в ответ “на безрассудные действия России” наращивать на восточных границах возможности ПВО и укреплять систему сдерживания и обороны.

“У России не должно быть сомнений: НАТО и союзники по НАТО будут использовать, в соответствии с международным правом, все необходимые военные и невоенные средства для самозащиты и сдерживания любых угроз со всех сторон. Мы продолжим реагировать таким образом, в какие сроки и в какой сфере мы выберем”, - говорится в заявлении НАТО.

Там заверили, что эскалация на восточных рубежах альянса не помешает НАТО поддерживать Украину.

“Мы не наивны”

Сразу после заседания Совета генсек НАТО Марк Рютте подтвердил, что Североатлантический союз готов защищать “каждый дюйм” своей территории. При этом он не сказал, были ли обсуждаемые инциденты преднамеренными, но предположил, что “если это не преднамеренно, то это вопиюще некомпетентно” со стороны России.

Рютте пообещал на пресс-конференции, что решения о задействовании российских самолетов будут приниматься в режиме реального времени и зависеть от оценки угрозы, добавив, что недавний инцидент в воздушном пространстве Эстонии был признан не представляющим непосредственной угрозы.

Отвечая на вопрос, достаточны ли действия НАТО на данный момент для сдерживания России, он сказал, что “русские увидели, что мы готовы защищать” территорию государств-членов. “Мы являемся оборонительным альянсом, но мы не наивны”, - добавил он.

В России ранее отвергли обвинения, заявив что ее самолёты не нарушали границы НАТО. Однако в Литве, Польше в ответ заявили, что будут в следующий раз сбивать российские самолёты, если те вторгнутся в их воздушное пространство.

Ранее Telegraf.news писал, что президент России Владимир Путин 22 сентября на внеплановом и срочном выступлении на заседании Совета безопасности РФ, объявил что чувствует ухудшение обстановки “в сфере стратегической стабильности”. Он также напомнил, что срок действия Договора об ограничении вооружений с США истекает в 2026 году. По словам российского президента, «на горизонте появляются новые угрозы».

Путин на срочном выступлении пригрозил военным ответом на угрозы России