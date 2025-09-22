Путин на срочном выступлении пригрозил военным ответом на угрозы России

Опубликовано: 22.09.2025 16:13 , Обновлено: 22.09.2025

Президент России Владимир Путин 22 сентября на внеплановом и срочном выступлении на заседании Совета безопасности РФ, объявил что чувствует ухудшение обстановки "в сфере стратегической стабильности". Он также напомнил, что срок действия Договора об ограничении вооружений с США истекает в 2026 году. По словам российского президента, «на горизонте появляются новые угрозы».

Владимир Путин обвинил Запад в “разрушительных шагах”, которые подорвали “основы диалога между государствами, обладающими ядерным оружием”. При этом он подчеркнул, что “Россия способна ответить на любые существующие и возникающие угрозы не словами, а военно-техническими мерами”.

“Пример тому – наше решение об отказе от одностороннего моратория на развертывание наземных ракет средней и меньшей дальности”, - заявил Путин. В то же время, по его словам, Москва не заинтересована в наращивании гонки вооружений.

“Нам это не нравится”

Заявления были сделаны на фоне обострения в регионе, когда Эстония и НАТО обвинили Россию в нарушении своего воздушного пространства. А до этого Польша обвинила Россию в запуске в польское воздушное пространство боевых БПЛА.

В этом контексте в воскресенье президента США Дональда Трампа спросили, поможет ли он защитить членов Европейского союза в случае эскалации военных действий со стороны России.

“Да, я бы сделал это. Я бы сделал”, - сказал он журналистам незадолго до отъезда на поминальную службу по Чарли Кирку. На вопрос, был ли он проинформирован о событиях в Эстонии, Трамп подтвердил, что был проинформирован, и добавил: “Нам это не нравится…”

Тем временем Совет безопасности ООН соберется 22 сентября на экстренное заседание, чтобы обсудить обвинения Эстонии трех российских самолетов в нарушении воздушного пространства, что в РФ отвергают.

Отвечая в понедельник на вопрос об обвинениях Эстонии, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сам обвинил прибалтийскую страну в выдвижении ложных заявлений.

“Мы никогда не слышали в заявлении Эстонии о том, что у них есть объективные данные мониторинга [в подтверждение своих заявлений]”, - заявил Песков журналистам.

В то же время Италия, которая взяла на себя миссию НАТО по охране неба над Балтийским морем, а также Швеция и Финляндия заявили, что подняли самолеты на перехват трех нарушителей.

В свою очередь премьер-министр Польши Дональд Туск подчеркнул в понедельник, что Варшава без колебаний будет сбивать объекты, нарушающие ее территорию.